21 февраля 2022

Экономист рассказал о новой «ловушке» для работающих пенсионеров

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Работающим пенсионерам может быть начислено меньше пенсионных баллов Фото:
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Пенсионная реформа в России

В 2022 году несмотря на увеличение базы для начисления взносов в Пенсионный фонд России, баллы работающим пенсионерам при неизменной зарплате могут быть начислены в меньшем количестве. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

«В этом году для работающих пенсионеров увеличена предельная величина базы для начисления взносов в ПФР. Но, чем выше этот показатель, тем меньше может заработать пенсионных баллов человек при неизменной зарплате», — заявил он в беседе с «Прайм».

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2022 года в Российской Федерации будут снова проиндексированы социальные пенсии, пишет Nation News. Выплаты увеличат на 7,7% с учетом скорости повышения прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. Такой процент индексации является рекордным за последние семь лет, сообщает MK.RU.

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В 2022 году несмотря на увеличение базы для начисления взносов в Пенсионный фонд России, баллы работающим пенсионерам при неизменной зарплате могут быть начислены в меньшем количестве. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. «В этом году для работающих пенсионеров увеличена предельная величина базы для начисления взносов в ПФР. Но, чем выше этот показатель, тем меньше может заработать пенсионных баллов человек при неизменной зарплате», — заявил он в беседе с «Прайм». Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2022 года в Российской Федерации будут снова проиндексированы социальные пенсии, пишет Nation News. Выплаты увеличат на 7,7% с учетом скорости повышения прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. Такой процент индексации является рекордным за последние семь лет, сообщает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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