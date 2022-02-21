Экономист рассказал о новой «ловушке» для работающих пенсионеров

В 2022 году несмотря на увеличение базы для начисления взносов в Пенсионный фонд России, баллы работающим пенсионерам при неизменной зарплате могут быть начислены в меньшем количестве. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
«В этом году для работающих пенсионеров увеличена предельная величина базы для начисления взносов в ПФР. Но, чем выше этот показатель, тем меньше может заработать пенсионных баллов человек при неизменной зарплате», — заявил он в беседе с «Прайм».
Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2022 года в Российской Федерации будут снова проиндексированы социальные пенсии, пишет Nation News. Выплаты увеличат на 7,7% с учетом скорости повышения прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. Такой процент индексации является рекордным за последние семь лет, сообщает MK.RU.
В 2022 году несмотря на увеличение базы для начисления взносов в Пенсионный фонд России, баллы работающим пенсионерам при неизменной зарплате могут быть начислены в меньшем количестве. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. «В этом году для работающих пенсионеров увеличена предельная величина базы для начисления взносов в ПФР. Но, чем выше этот показатель, тем меньше может заработать пенсионных баллов человек при неизменной зарплате», — заявил он в беседе с «Прайм». Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2022 года в Российской Федерации будут снова проиндексированы социальные пенсии, пишет Nation News. Выплаты увеличат на 7,7% с учетом скорости повышения прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. Такой процент индексации является рекордным за последние семь лет, сообщает MK.RU.