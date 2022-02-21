Экономист рассказал о новой «ловушке» для работающих пенсионеров

22 февраля 2022 в 07:27 Размер текста - 17 +

Работающим пенсионерам может быть начислено меньше пенсионных баллов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России В 2022 году несмотря на увеличение базы для начисления взносов в Пенсионный фонд России, баллы работающим пенсионерам при неизменной зарплате могут быть начислены в меньшем количестве. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. «В этом году для работающих пенсионеров увеличена предельная величина базы для начисления взносов в ПФР. Но, чем выше этот показатель, тем меньше может заработать пенсионных баллов человек при неизменной зарплате», — заявил он в беседе с «Прайм». Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2022 года в Российской Федерации будут снова проиндексированы социальные пенсии, пишет Nation News. Выплаты увеличат на 7,7% с учетом скорости повышения прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. Такой процент индексации является рекордным за последние семь лет, сообщает MK.RU . Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 2022 году несмотря на увеличение базы для начисления взносов в Пенсионный фонд России, баллы работающим пенсионерам при неизменной зарплате могут быть начислены в меньшем количестве. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. «В этом году для работающих пенсионеров увеличена предельная величина базы для начисления взносов в ПФР. Но, чем выше этот показатель, тем меньше может заработать пенсионных баллов человек при неизменной зарплате», — заявил он в беседе с «Прайм». Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2022 года в Российской Федерации будут снова проиндексированы социальные пенсии, пишет Nation News. Выплаты увеличат на 7,7% с учетом скорости повышения прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. Такой процент индексации является рекордным за последние семь лет, сообщает MK.RU.