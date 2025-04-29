Россия и Беларусь могут заложить совместный авиазавод

Путин: мы готовы заложить авиазавод вместе с белорусскими специалистами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Промышленная кооперация РФ и Беларуси расширится в области авиастроения и авиапрома, сказал Путин
Промышленная кооперация РФ и Беларуси расширится в области авиастроения и авиапрома, сказал Путин Фото:

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с главой Беларуси Александром Лукашенко, выразил готовность к созданию совместного авиационного предприятия с участием специалистов обеих стран. Заявление было сделано на международном форуме «Великое наследие — общее будущее», который проходил в Волгограде.

«Мы договорились о том, что мы будем расширять промышленную кооперацию, в том числе за счет совместной работы в области авиастроения, авиапрома. Мы готовы уже заложить завод вместе с вашими специалистами, соответствующую лабораторию по беспилотникам», — подчеркнул Путин.

Путин также отметил, что Беларуси удалось сохранить определенную часть авиационной отрасли, доставшейся в наследство от Советского Союза. Российский лидер также отметил совместную работу двух стран в сфере среднемагистральных авиалайнеров как одно из ключевых направлений сотрудничества.

Ранее Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти при парламентском собрании России и Белоруссии. Цель этой комиссии должна заключаться в объединении усилий общественных и политических организаций, в частности молодежи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с главой Беларуси Александром Лукашенко, выразил готовность к созданию совместного авиационного предприятия с участием специалистов обеих стран. Заявление было сделано на международном форуме «Великое наследие — общее будущее», который проходил в Волгограде. «Мы договорились о том, что мы будем расширять промышленную кооперацию, в том числе за счет совместной работы в области авиастроения, авиапрома. Мы готовы уже заложить завод вместе с вашими специалистами, соответствующую лабораторию по беспилотникам», — подчеркнул Путин. Путин также отметил, что Беларуси удалось сохранить определенную часть авиационной отрасли, доставшейся в наследство от Советского Союза. Российский лидер также отметил совместную работу двух стран в сфере среднемагистральных авиалайнеров как одно из ключевых направлений сотрудничества. Ранее Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти при парламентском собрании России и Белоруссии. Цель этой комиссии должна заключаться в объединении усилий общественных и политических организаций, в частности молодежи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...