Россия и Беларусь могут заложить совместный авиазавод

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с главой Беларуси Александром Лукашенко, выразил готовность к созданию совместного авиационного предприятия с участием специалистов обеих стран. Заявление было сделано на международном форуме «Великое наследие — общее будущее», который проходил в Волгограде.
«Мы договорились о том, что мы будем расширять промышленную кооперацию, в том числе за счет совместной работы в области авиастроения, авиапрома. Мы готовы уже заложить завод вместе с вашими специалистами, соответствующую лабораторию по беспилотникам», — подчеркнул Путин.
Путин также отметил, что Беларуси удалось сохранить определенную часть авиационной отрасли, доставшейся в наследство от Советского Союза. Российский лидер также отметил совместную работу двух стран в сфере среднемагистральных авиалайнеров как одно из ключевых направлений сотрудничества.
Ранее Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти при парламентском собрании России и Белоруссии. Цель этой комиссии должна заключаться в объединении усилий общественных и политических организаций, в частности молодежи.
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