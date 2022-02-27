Экономист Беляев определил курс рубля на начало марта

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Клипарт. Сургут, рубль, монета, экономика, курс валют, курс рубля
По мнению экономиста, курс доллара в ближайшую неделю будет составлять около 80 рублей Фото:
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Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине

В ближайшую неделю курс доллара будет составлять 80-82 рубля. Такой прогноз дал кандидат экономических наук Михаил Беляев. По мнению эксперта, в скором времени курс рубля начнет восстанавливаться до прежних значений.

«На прежние значения рубль, может, и не вернется, потому что спецоперация все-таки не один день будет продолжаться, а некоторое время. Видимо, на значениях 80—82 курс рубля по отношению к доллару будет, а потом будет восстанавливаться до прежних значений», — сказал Беляев в беседе с RT.

Как отметил специалист, несмотря на политическую обстановку, «провального» курса рубля по отношению к доллару ожидать не стоит. Кроме того, темпы роста промышленного сектора указывают на то, что состояние российской экономики далеко от кризисного. «С нашей экономикой пока все в порядке. Более того, я сегодня видел, что мы за январь показали в годовом выражении темп роста промышленного сектора на 8,7%. То есть очень высокий темп роста, который указывает на то, что у нас экономика далека от кризисного и бедственного положения», — заключил он.

Рубль резко обвалился после заявления президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. Следом за этим страны Евросоюза и США ввели против РФ новые экономические санкции. Стоимость доллара в российских банках превысила 100 рублей за единицу. Центробанк запретил зарабатывать на обвале российского рынка.

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В ближайшую неделю курс доллара будет составлять 80-82 рубля. Такой прогноз дал кандидат экономических наук Михаил Беляев. По мнению эксперта, в скором времени курс рубля начнет восстанавливаться до прежних значений. «На прежние значения рубль, может, и не вернется, потому что спецоперация все-таки не один день будет продолжаться, а некоторое время. Видимо, на значениях 80—82 курс рубля по отношению к доллару будет, а потом будет восстанавливаться до прежних значений», — сказал Беляев в беседе с RT. Как отметил специалист, несмотря на политическую обстановку, «провального» курса рубля по отношению к доллару ожидать не стоит. Кроме того, темпы роста промышленного сектора указывают на то, что состояние российской экономики далеко от кризисного. «С нашей экономикой пока все в порядке. Более того, я сегодня видел, что мы за январь показали в годовом выражении темп роста промышленного сектора на 8,7%. То есть очень высокий темп роста, который указывает на то, что у нас экономика далека от кризисного и бедственного положения», — заключил он. Рубль резко обвалился после заявления президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. Следом за этим страны Евросоюза и США ввели против РФ новые экономические санкции. Стоимость доллара в российских банках превысила 100 рублей за единицу. Центробанк запретил зарабатывать на обвале российского рынка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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