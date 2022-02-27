Экономист Беляев определил курс рубля на начало марта

27 февраля 2022 в 22:29 Размер текста - 17 +

По мнению экономиста, курс доллара в ближайшую неделю будет составлять около 80 рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине В ближайшую неделю курс доллара будет составлять 80-82 рубля. Такой прогноз дал кандидат экономических наук Михаил Беляев. По мнению эксперта, в скором времени курс рубля начнет восстанавливаться до прежних значений. «На прежние значения рубль, может, и не вернется, потому что спецоперация все-таки не один день будет продолжаться, а некоторое время. Видимо, на значениях 80—82 курс рубля по отношению к доллару будет, а потом будет восстанавливаться до прежних значений», — сказал Беляев в беседе с RT. Как отметил специалист, несмотря на политическую обстановку, «провального» курса рубля по отношению к доллару ожидать не стоит. Кроме того, темпы роста промышленного сектора указывают на то, что состояние российской экономики далеко от кризисного. «С нашей экономикой пока все в порядке. Более того, я сегодня видел, что мы за январь показали в годовом выражении темп роста промышленного сектора на 8,7%. То есть очень высокий темп роста, который указывает на то, что у нас экономика далека от кризисного и бедственного положения», — заключил он. Рубль резко обвалился после заявления президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. Следом за этим страны Евросоюза и США ввели против РФ новые экономические санкции. Стоимость доллара в российских банках превысила 100 рублей за единицу. Центробанк запретил зарабатывать на обвале российского рынка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ближайшую неделю курс доллара будет составлять 80-82 рубля. Такой прогноз дал кандидат экономических наук Михаил Беляев. По мнению эксперта, в скором времени курс рубля начнет восстанавливаться до прежних значений. «На прежние значения рубль, может, и не вернется, потому что спецоперация все-таки не один день будет продолжаться, а некоторое время. Видимо, на значениях 80—82 курс рубля по отношению к доллару будет, а потом будет восстанавливаться до прежних значений», — сказал Беляев в беседе с RT. Как отметил специалист, несмотря на политическую обстановку, «провального» курса рубля по отношению к доллару ожидать не стоит. Кроме того, темпы роста промышленного сектора указывают на то, что состояние российской экономики далеко от кризисного. «С нашей экономикой пока все в порядке. Более того, я сегодня видел, что мы за январь показали в годовом выражении темп роста промышленного сектора на 8,7%. То есть очень высокий темп роста, который указывает на то, что у нас экономика далека от кризисного и бедственного положения», — заключил он. Рубль резко обвалился после заявления президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. Следом за этим страны Евросоюза и США ввели против РФ новые экономические санкции. Стоимость доллара в российских банках превысила 100 рублей за единицу. Центробанк запретил зарабатывать на обвале российского рынка.