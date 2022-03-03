Макрон испугался ухудшения ситуации на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон опасается ухудшения ситуации на Украине. Причиной опасений президента стала встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Президент Франции после телефонного разговора с российским президентом полагает, что на Украине „худшее еще впереди“», — передает РИА «Новости» со ссылкой на France Press. Также сообщается, что Путин подтвердил свои намерения о денацификации Украины, как это было заявлено в начале спецоперации.
3 марта состоится вторая встреча российской и украинской делегации. Переговоры могут пройти в Беларуси, в Беловежской пуще, передает «Национальная служба новостей». По словам главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского, темой обсуждения должно стать прекращение огня.
Президент Франции Эммануэль Макрон опасается ухудшения ситуации на Украине. Причиной опасений президента стала встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. «Президент Франции после телефонного разговора с российским президентом полагает, что на Украине „худшее еще впереди“», — передает РИА «Новости» со ссылкой на France Press. Также сообщается, что Путин подтвердил свои намерения о денацификации Украины, как это было заявлено в начале спецоперации. 3 марта состоится вторая встреча российской и украинской делегации. Переговоры могут пройти в Беларуси, в Беловежской пуще, передает «Национальная служба новостей». По словам главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского, темой обсуждения должно стать прекращение огня.