Макрон испугался ухудшения ситуации на Украине

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, макрон эммануэль
Эммануэль Макрон испугался ухудшения ситуации на Украине после разговора с Владимиром Путиным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон опасается ухудшения ситуации на Украине. Причиной опасений президента стала встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Президент Франции после телефонного разговора с российским президентом полагает, что на Украине „худшее еще впереди“», — передает РИА «Новости» со ссылкой на France Press. Также сообщается, что Путин подтвердил свои намерения о денацификации Украины, как это было заявлено в начале спецоперации.

3 марта состоится вторая встреча российской и украинской делегации. Переговоры могут пройти в Беларуси, в Беловежской пуще, передает «Национальная служба новостей». По словам главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского, темой обсуждения должно стать прекращение огня.

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Президент Франции Эммануэль Макрон опасается ухудшения ситуации на Украине. Причиной опасений президента стала встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. «Президент Франции после телефонного разговора с российским президентом полагает, что на Украине „худшее еще впереди“», — передает РИА «Новости» со ссылкой на France Press. Также сообщается, что Путин подтвердил свои намерения о денацификации Украины, как это было заявлено в начале спецоперации. 3 марта состоится вторая встреча российской и украинской делегации. Переговоры могут пройти в Беларуси, в Беловежской пуще, передает «Национальная служба новостей». По словам главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского, темой обсуждения должно стать прекращение огня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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