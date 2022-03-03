Макрон испугался ухудшения ситуации на Украине

03 марта 2022 в 21:57 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон испугался ухудшения ситуации на Украине после разговора с Владимиром Путиным Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон опасается ухудшения ситуации на Украине. Причиной опасений президента стала встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. «Президент Франции после телефонного разговора с российским президентом полагает, что на Украине „худшее еще впереди“», — передает РИА «Новости» со ссылкой на France Press. Также сообщается, что Путин подтвердил свои намерения о денацификации Украины, как это было заявлено в начале спецоперации. 3 марта состоится вторая встреча российской и украинской делегации. Переговоры могут пройти в Беларуси, в Беловежской пуще, передает «Национальная служба новостей». По словам главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского, темой обсуждения должно стать прекращение огня. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Франции Эммануэль Макрон опасается ухудшения ситуации на Украине. Причиной опасений президента стала встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. «Президент Франции после телефонного разговора с российским президентом полагает, что на Украине „худшее еще впереди“», — передает РИА «Новости» со ссылкой на France Press. Также сообщается, что Путин подтвердил свои намерения о денацификации Украины, как это было заявлено в начале спецоперации. 3 марта состоится вторая встреча российской и украинской делегации. Переговоры могут пройти в Беларуси, в Беловежской пуще, передает «Национальная служба новостей». По словам главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского, темой обсуждения должно стать прекращение огня.