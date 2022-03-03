В Минобороны России сообщили, что в ходе спецоперации на Украине были окружены и уничтожены основные группировки националистов. Семьи погибших на Украине силовиков получат единовременную компенсацию в размере 7 миллионов и 421 тысячи рублей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза. URA.RU рассказывает об основных событиях спецоперации к вечеру 3 марта.
Россия и Украина договорились о возможном прекращении огня для организации гуманитарных коридоров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка.
Минобороны: пять стран разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на Украине. На прошлой неделе через Польшу прибыли около 200 наемников из Хорватии и влились в батальон националистов на юго-востоке Украины. Все атаки иностранных наемников осуществляются с помощью оружия, предоставляемого Великобританией и США.
В Минобороны РФ заявили о гуманитарной катастрофе на Украине. В Мариуполе катастрофа, по заявлениям министерства, уже назрела. В Киеве, Харькове и Сумах — назревает, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.
Армия РФ готова организовать гуманитарные коридоры для мирного населения Украины. В связи с этим военные силы РФ объявляют режим тишины. Сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Националисты обстреляли группу китайцев, которые планировали перебраться на территорию России. Инцидент произошел в Харькове. Информацию сообщает Минобороны России.
Журналистов URA.RU и их коллег из других федеральных СМИ обстреляли в окрестностях города Волноваха, который занят украинскими войсками на Донбассе. Известно, что войска ДНР в составе танковой и артиллерийской группы двигаются в сторону Волновахи, операция по освобождению населенного пункта будет продолжена, передает корреспондент агентства.
В Минобороны сообщили, что за время операции было уничтожено 1533 объекта ВСУ. Среди них 54 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов, 52 радиолокационная станция.
В Минобороны России сообщили, что в ходе спецоперации на Украине были окружены и уничтожены основные группировки националистов. Семьи погибших на Украине силовиков получат единовременную компенсацию в размере 7 миллионов и 421 тысячи рублей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза. URA.RU рассказывает об основных событиях спецоперации к вечеру 3 марта.