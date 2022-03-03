РФ и Украина обсуждают перемирие, Путин объявил о выплатах. Что известно к вечеру 3 марта

03 марта 2022 в 22:56 Размер текста - 17 +

Россия уничтожила группировки украинских националистов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Минобороны России сообщили, что в ходе спецоперации на Украине были окружены и уничтожены основные группировки националистов. Семьи погибших на Украине силовиков получат единовременную компенсацию в размере 7 миллионов и 421 тысячи рублей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза. URA.RU рассказывает об основных событиях спецоперации к вечеру 3 марта. Россия и Украина договорились о возможном прекращении огня для организации гуманитарных коридоров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Минобороны: пять стран разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на Украине. На прошлой неделе через Польшу прибыли около 200 наемников из Хорватии и влились в батальон националистов на юго-востоке Украины. Все атаки иностранных наемников осуществляются с помощью оружия, предоставляемого Великобританией и США.

В Минобороны РФ заявили о гуманитарной катастрофе на Украине. В Мариуполе катастрофа, по заявлениям министерства, уже назрела. В Киеве, Харькове и Сумах — назревает, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

Армия РФ готова организовать гуманитарные коридоры для мирного населения Украины. В связи с этим военные силы РФ объявляют режим тишины. Сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Националисты обстреляли группу китайцев, которые планировали перебраться на территорию России. Инцидент произошел в Харькове. Информацию сообщает Минобороны России.

Армия РФ освободила Балаклею в Харьковской области и населенные пункты Чистополье, Новополтавка и Жотневое. Об этом в ходе своего брифинга заявил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Ранее Минобороны РФ отчиталось об уничтожении пропагандистского телерадиоцентра в Киеве.

Журналистов URA.RU и их коллег из других федеральных СМИ обстреляли в окрестностях города Волноваха, который занят украинскими войсками на Донбассе. Известно, что войска ДНР в составе танковой и артиллерийской группы двигаются в сторону Волновахи, операция по освобождению населенного пункта будет продолжена, передает корреспондент агентства.

В Минобороны сообщили, что за время операции было уничтожено 1533 объекта ВСУ. Среди них 54 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов, 52 радиолокационная станция. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Минобороны России сообщили, что в ходе спецоперации на Украине были окружены и уничтожены основные группировки националистов. Семьи погибших на Украине силовиков получат единовременную компенсацию в размере 7 миллионов и 421 тысячи рублей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза. URA.RU рассказывает об основных событиях спецоперации к вечеру 3 марта.