Минобороны РФ: откуда на Украину прибывают наемники

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Иностранные наемники совершают диверсии на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ рассказало о решении ряда европейских стран разрешить своим гражданам участвовать в боевых действиях на Украине. Прибывшие наемники, по данным министерства совершают налеты на российские колонны.

«Британия, Дания, Латвия, Польша и Хорватия разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на Украине», — приводит слова Минобороны telegram-канал РИА «Новости». Также в ведомстве указали, что на прошлой неделе через Польшу прибыли около 200 наемников из Хорватии, которые влились в батальон националистов на юго-востоке Украины.

Все атаки иностранных наемников осуществляются с помощью оружия, предоставляемого Киеву Великобританией и США, утверждает министерство. Прибывшие военные совершают налеты на российские колонны техники и подвоза материальных средств, а также на авиацию, добавляют в Минобороны.

Спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. В ходе проведения спецоперации на Украине уже погибли 498 российских военных.

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Минобороны РФ рассказало о решении ряда европейских стран разрешить своим гражданам участвовать в боевых действиях на Украине. Прибывшие наемники, по данным министерства совершают налеты на российские колонны. «Британия, Дания, Латвия, Польша и Хорватия разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на Украине», — приводит слова Минобороны telegram-канал РИА «Новости». Также в ведомстве указали, что на прошлой неделе через Польшу прибыли около 200 наемников из Хорватии, которые влились в батальон националистов на юго-востоке Украины. Все атаки иностранных наемников осуществляются с помощью оружия, предоставляемого Киеву Великобританией и США, утверждает министерство. Прибывшие военные совершают налеты на российские колонны техники и подвоза материальных средств, а также на авиацию, добавляют в Минобороны. Спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. В ходе проведения спецоперации на Украине уже погибли 498 российских военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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