Минобороны РФ: откуда на Украину прибывают наемники

03 марта 2022 в 19:54 Размер текста - 17 +

Иностранные наемники совершают диверсии на Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны РФ рассказало о решении ряда европейских стран разрешить своим гражданам участвовать в боевых действиях на Украине. Прибывшие наемники, по данным министерства совершают налеты на российские колонны. «Британия, Дания, Латвия, Польша и Хорватия разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на Украине», — приводит слова Минобороны telegram-канал РИА «Новости». Также в ведомстве указали, что на прошлой неделе через Польшу прибыли около 200 наемников из Хорватии, которые влились в батальон националистов на юго-востоке Украины. Все атаки иностранных наемников осуществляются с помощью оружия, предоставляемого Киеву Великобританией и США, утверждает министерство. Прибывшие военные совершают налеты на российские колонны техники и подвоза материальных средств, а также на авиацию, добавляют в Минобороны. Спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. В ходе проведения спецоперации на Украине уже погибли 498 российских военных. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минобороны РФ рассказало о решении ряда европейских стран разрешить своим гражданам участвовать в боевых действиях на Украине. Прибывшие наемники, по данным министерства совершают налеты на российские колонны. «Британия, Дания, Латвия, Польша и Хорватия разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на Украине», — приводит слова Минобороны telegram-канал РИА «Новости». Также в ведомстве указали, что на прошлой неделе через Польшу прибыли около 200 наемников из Хорватии, которые влились в батальон националистов на юго-востоке Украины. Все атаки иностранных наемников осуществляются с помощью оружия, предоставляемого Киеву Великобританией и США, утверждает министерство. Прибывшие военные совершают налеты на российские колонны техники и подвоза материальных средств, а также на авиацию, добавляют в Минобороны. Спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. В ходе проведения спецоперации на Украине уже погибли 498 российских военных.