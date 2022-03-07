Украина приостановила экспорт мяса, гречки и соли

Правительство Украины приостановило экспорт гречки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Правительство Украины приостановила экспорт мяса, гречки, сахара и соли. На некоторые категории товаров вводится лицензирование. В частности, для экспорта подсолнечного масла, кукурузы, куриного мяса и яиц нужно получить разрешение Минэкономики. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства страны.

Нулевая квота вводится для крупного рогатого скота и его замороженного мяса, ржи, овса, гречки, проса, сахара и соли, свидетельствуют данные постановления. Также, согласно документу, лицензию минэкономики следует получать для экспорта пшеницы, кукурузы, куриного мяса и яиц, подсолнечного масла и меслина.

Ограничения приняты в связи с проведением Россией спецоперации на Украине. После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет.