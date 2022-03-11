Зеленский вызвался спасти Европу из пропасти

11 марта 2022 в 23:38 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил, что Европу из пропасти вытащат Украина и Польша Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европу из «пропасти» вытащат Украина и Польша. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, «историческая миссия» польского и украинского народов — «быть лидерами». «Мы боремся вместе, у нас есть сила. Помните — вместе нас 90 миллионов, мы вместе можем все. И это историческая миссия. Историческая миссия Польши, историческая миссия Украины — быть лидерами, которые вместе вытащат Европу из этой пропасти, спасут от этой угрозы, остановят превращение Европы в жертву», — сказал Зеленский в обращении к польскому правительству. Видео опубликовано в telegram-канале украинского лидера. Украина и Польша разделят «победу с братьями и сестрами», добавил он. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Европу из «пропасти» вытащат Украина и Польша. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, «историческая миссия» польского и украинского народов — «быть лидерами». «Мы боремся вместе, у нас есть сила. Помните — вместе нас 90 миллионов, мы вместе можем все. И это историческая миссия. Историческая миссия Польши, историческая миссия Украины — быть лидерами, которые вместе вытащат Европу из этой пропасти, спасут от этой угрозы, остановят превращение Европы в жертву», — сказал Зеленский в обращении к польскому правительству. Видео опубликовано в telegram-канале украинского лидера. Украина и Польша разделят «победу с братьями и сестрами», добавил он. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.