Байден предрек «взрыв» российскому рынку акций после его открытия

Байден предвидит крах российскому рынку акций Фото: Evan Vucci AP/TASS

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Сразу же после открытия российскому рынку акций грозит крах. Так считает президент США Джо Байден.

«Рубль потерял больше половины своей цены. Знаете, какова цена рубля? Нужно 200 рублей, чтобы купить доллар. Московский рынок акций закрылся по простой причине. Я спросил, почему он закрыт последние две недели: потому что в тот момент, когда он откроется, он развалится. Слышите? Он взорвется», — предрек лидер Америки на прошедшей конференции демократов. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, составляет 116,7517 рубля.

Ранее российский президент Владимир Путин запретил вывозить из страны иностранную валюту, превышающую 10 тысяч долларов. Это стало ответом на вводимые западными странами и США санкциями против России из-за спецоперации РФ на Украине.