Китай выразил сожаления из-за отказа ООН принять резолюцию России

24 марта 2022 в 04:09 Размер текста - 17 +

Китай поддержал резолюцию России в Совбезе ООН Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Непринятие Советом Безопасности ООН российского проекта резолюции по гуманитарной ситуации на Украине вызывает сожаление. Об этом заявил постоянный представитель Китая при всемирной организации Чжан Цзюнь. «Вызывает сожаление тот факт, что Совбез не смог достичь одобрения [резолюции]», — сказал он, отметив, что Китай проголосовал за проект. Информацию передает ТАСС. По словам постпреда, КНР хочет донести до международного сообщества «важность гуманитарного вопроса на Украине». Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине, призывающей к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров. Документ не набрал необходимых девяти голосов за из 15. Россия представила проект резолюции 15 марта, в нем подчеркивается необходимость договора о гуманитарных паузах. с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы, в том числе с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Непринятие Советом Безопасности ООН российского проекта резолюции по гуманитарной ситуации на Украине вызывает сожаление. Об этом заявил постоянный представитель Китая при всемирной организации Чжан Цзюнь. «Вызывает сожаление тот факт, что Совбез не смог достичь одобрения [резолюции]», — сказал он, отметив, что Китай проголосовал за проект. Информацию передает ТАСС. По словам постпреда, КНР хочет донести до международного сообщества «важность гуманитарного вопроса на Украине». Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине, призывающей к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров. Документ не набрал необходимых девяти голосов за из 15. Россия представила проект резолюции 15 марта, в нем подчеркивается необходимость договора о гуманитарных паузах. с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы, в том числе с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний.