21 марта 2022

РИАН: Россия запросила голосование по резолюции по Украине в ООН

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Здание ООН в Нью-Йорке и Иван Некрасов., сша, госдеп
Россия инициировала голосование в Совбезе ООН на 23 марта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия запросила голосование по гуманитарной резолюции по Украине в Совбезе ООН на среду. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в Совбезе.

«Россия просит провести голосование в среду (23 марта — прим.URA.RU)», — передает агентство заявление источника. Отмечается, что информацию также подтвердил другой источник.

Ранее Россия приняла решение отменить голосование по своей гуманитарной резолюции о ситуации на Украине из-за давления Запада на ряд делегаций. 15 марта Россия представила документ по которому Совбез призывает «к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц». Также в документе подчеркивается необходимость договора обеих сторон о гуманитарных паузах.

24 февраля президент России Владимир Путин начал специальную операцию. Он заявил, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Россия запросила голосование по гуманитарной резолюции по Украине в Совбезе ООН на среду. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в Совбезе. «Россия просит провести голосование в среду (23 марта — прим.URA.RU)», — передает агентство заявление источника. Отмечается, что информацию также подтвердил другой источник. Ранее Россия приняла решение отменить голосование по своей гуманитарной резолюции о ситуации на Украине из-за давления Запада на ряд делегаций. 15 марта Россия представила документ по которому Совбез призывает «к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц». Также в документе подчеркивается необходимость договора обеих сторон о гуманитарных паузах. 24 февраля президент России Владимир Путин начал специальную операцию. Он заявил, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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