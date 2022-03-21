РИАН: Россия запросила голосование по резолюции по Украине в ООН

Россия запросила голосование по гуманитарной резолюции по Украине в Совбезе ООН на среду. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в Совбезе.
«Россия просит провести голосование в среду (23 марта — прим.URA.RU)», — передает агентство заявление источника. Отмечается, что информацию также подтвердил другой источник.
Ранее Россия приняла решение отменить голосование по своей гуманитарной резолюции о ситуации на Украине из-за давления Запада на ряд делегаций. 15 марта Россия представила документ по которому Совбез призывает «к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц». Также в документе подчеркивается необходимость договора обеих сторон о гуманитарных паузах.
24 февраля президент России Владимир Путин начал специальную операцию. Он заявил, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.
Россия запросила голосование по гуманитарной резолюции по Украине в Совбезе ООН на среду. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в Совбезе. «Россия просит провести голосование в среду (23 марта — прим.URA.RU)», — передает агентство заявление источника. Отмечается, что информацию также подтвердил другой источник. Ранее Россия приняла решение отменить голосование по своей гуманитарной резолюции о ситуации на Украине из-за давления Запада на ряд делегаций. 15 марта Россия представила документ по которому Совбез призывает «к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц». Также в документе подчеркивается необходимость договора обеих сторон о гуманитарных паузах. 24 февраля президент России Владимир Путин начал специальную операцию. Он заявил, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.