РИАН: Россия запросила голосование по резолюции по Украине в ООН

22 марта 2022 в 06:12 Размер текста - 17 +

Россия инициировала голосование в Совбезе ООН на 23 марта Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия запросила голосование по гуманитарной резолюции по Украине в Совбезе ООН на среду. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в Совбезе. «Россия просит провести голосование в среду (23 марта — прим.URA.RU)», — передает агентство заявление источника. Отмечается, что информацию также подтвердил другой источник. Ранее Россия приняла решение отменить голосование по своей гуманитарной резолюции о ситуации на Украине из-за давления Запада на ряд делегаций. 15 марта Россия представила документ по которому Совбез призывает «к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц». Также в документе подчеркивается необходимость договора обеих сторон о гуманитарных паузах. 24 февраля президент России Владимир Путин начал специальную операцию. Он заявил, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия запросила голосование по гуманитарной резолюции по Украине в Совбезе ООН на среду. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в Совбезе. «Россия просит провести голосование в среду (23 марта — прим.URA.RU)», — передает агентство заявление источника. Отмечается, что информацию также подтвердил другой источник. Ранее Россия приняла решение отменить голосование по своей гуманитарной резолюции о ситуации на Украине из-за давления Запада на ряд делегаций. 15 марта Россия представила документ по которому Совбез призывает «к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц». Также в документе подчеркивается необходимость договора обеих сторон о гуманитарных паузах. 24 февраля президент России Владимир Путин начал специальную операцию. Он заявил, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.