В ООН отвергли резолюцию РФ о прекращении огня на Украине 24 марта 2022 в 03:04 Размер текста - 17 + Совбез ООГ не принял проект резолюции РФ по Украине Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине, призывающей к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров. Документ не набрал необходимых девяти голосов за из 15. «За резолюцию голосовали Россия и Китай. Остальные члены Совбеза ООН воздержались. В число соавторов резолюции вошли Белоруссия, КНДР и Сирия», — передает информацию РИА «Новости». Сообщается, что при этом ни одна страна не проголосовала против резолюции. 15 марта Россия представила документ, по которому Совбез призывает «к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц». Также в документе подчеркивается необходимость договора о гуманитарных паузах. Россия просила провести голосование по резолюции. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине, призывающей к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров. Документ не набрал необходимых девяти голосов за из 15. «За резолюцию голосовали Россия и Китай. Остальные члены Совбеза ООН воздержались. В число соавторов резолюции вошли Белоруссия, КНДР и Сирия», — передает информацию РИА «Новости». Сообщается, что при этом ни одна страна не проголосовала против резолюции. 15 марта Россия представила документ, по которому Совбез призывает «к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц». Также в документе подчеркивается необходимость договора о гуманитарных паузах. Россия просила провести голосование по резолюции. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям