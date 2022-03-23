Финансист перечислил условия для падения доллара ниже ста рублей

24 марта 2022 в 05:42 Размер текста - 17 +

Падение курса доллара до психологически важной отметки в сто рублей может произойти при продаже выручки экспортеров, высокой стоимости сырья и введенных ограничениях на приобретение валюты. Такой прогноз сделал глава управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. «Курс в значительной степени определяется продажами экспортеров», — рассказал Карпунин в беседе с агентством «Прайм». Эксперт уточнил, что падение курса доллара может произойти при продаже выручки экспортеров, высокой стоимости сырья и введенных ограничениях на приобретение валюты. Также в пользу рубля сыграют обвал импорта и уменьшение числа поездок россиян за рубеж, так как это уменьшит спрос на иностранную валюту у граждан РФ. По словам Карпунина, доллар может упасть до 90-95 рублей. Ранее профессор ВШЭ экономист Евгений Коган заявил, что рубль укрепляется по отношению к доллару и евро. 23 марта курс доллара впервые за три недели опустился ниже 95 рублей. Рубль стал укрепляться после решения президента России Владимира Путина поставлять газ в недружественные страны только за рубли. Впоследствии доллар вырос до 100 рублей. Начальник Управления аналитических исследований ИК «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров считает, что курс рубля будет меняться ближайшие пару месяцев — все зависит от ситуации в геополитике. Ранее курс рубля рекордно рухнул после введения западом новых санкций из-за спецоперации России на Украине. После этого в Центробанке приняли ряд срочных мер для стабилизации курса. В частности, Банк России запретил зарабатывать на обвале российского фондового рынка. Также регулятор принял решение расширить диапазон расчета официального курса рубля по отношению к евро и доллару.