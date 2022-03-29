В Пентагоне заявили о перегруппировке российских войск под Киевом

30 марта 2022 в 03:30 Размер текста - 17 +

Кирби заявил, что российские военные под Киевом перегруппируются Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Под Киевом произойдет перегруппировка российских военных. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. «Были ли некоторые движения некоторых российских сил от Киева в последний день? Да, мы считаем так, небольшое количество. Но мы считаем, что это репозиционирование, а не настоящий отвод», — сказал Кирби на брифинге, сообщает РИА «Новости». При этом он подчеркнул, что «это не значит, что угроза для Киева миновала». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. С украинской стороны продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и авиаракетами и авиабомбами. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Под Киевом произойдет перегруппировка российских военных. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. «Были ли некоторые движения некоторых российских сил от Киева в последний день? Да, мы считаем так, небольшое количество. Но мы считаем, что это репозиционирование, а не настоящий отвод», — сказал Кирби на брифинге, сообщает РИА «Новости». При этом он подчеркнул, что «это не значит, что угроза для Киева миновала». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. С украинской стороны продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и авиаракетами и авиабомбами. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.