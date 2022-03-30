Власти США испугались санкций против «Лаборатории Касперского»

31 марта 2022 в 03:07 Размер текста - 17 +

В США боятся, что санкции против «Лаборатории Касперского» приведут к кибератакам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Белый дом потребовал от министерства финансов США подготовить санкции в отношении российского производителя антивирусных программ «Лаборатория Касперского». Однако власти США боятся, что подобные ограничения увеличат риски кибератак против Запада. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с вопросом неназванных чиновников. «‎Администрация Байдена разделена по вопросу о том, следует ли вводить санкции в отношении „Лаборатории Касперского“, российского гиганта кибербезопасности», — пишет WSJ. По информации издания, некоторые эксперты минфина выразили обеспокоенность о последствиях данного шага. В частности, «ряд должностных лицу в США и Европе опасаются, что введение санкций против компании повысит вероятность кибератак со стороны Москвы против Запада, в том числе с использованием данного ПО». Также отмечается, что программное обеспечение «Лаборатории Касперского» используют «сотни миллионов пользователей по всему миру, что затрудняет введение санкций». В результате сейчас идея введения санкций против компании отложена. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации США и Евросоюз ввели против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин отметил, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Белый дом потребовал от министерства финансов США подготовить санкции в отношении российского производителя антивирусных программ «Лаборатория Касперского». Однако власти США боятся, что подобные ограничения увеличат риски кибератак против Запада. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с вопросом неназванных чиновников. «‎Администрация Байдена разделена по вопросу о том, следует ли вводить санкции в отношении „Лаборатории Касперского“, российского гиганта кибербезопасности», — пишет WSJ. По информации издания, некоторые эксперты минфина выразили обеспокоенность о последствиях данного шага. В частности, «ряд должностных лицу в США и Европе опасаются, что введение санкций против компании повысит вероятность кибератак со стороны Москвы против Запада, в том числе с использованием данного ПО». Также отмечается, что программное обеспечение «Лаборатории Касперского» используют «сотни миллионов пользователей по всему миру, что затрудняет введение санкций». В результате сейчас идея введения санкций против компании отложена. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации США и Евросоюз ввели против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин отметил, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.