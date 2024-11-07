Путин вспомнил Октябрьскую революцию в приветственной речи в клубе «Валдай»

Путин: Октябрьская революция стала вехой в развитии человечества

07 ноября 2024 в 21:51 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что 7 ноября значимая для РФ дата Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пленарное заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2024 Президент России Владимир Путин в своей приветственной речи на заседании клуба «Валдай» напомнил о значении Октябрьской революции 1917 года. Он подчеркнул, что этот исторический момент оказал значительное влияние на развитие всего мирового сообщества и сравнил его с другими значимыми революциями в Европе. «7 ноября дата значимая для нашей страны и для всего мира — русская революция 1917 года. Она, как другие глобальные изменения в Европе (нидерландская, британская революции), стала вехой в развитии человечества, определила ход истории, характер, дипломатии и политики и общественного устройства», — отметил Путин во время выступления. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24» В СССР 7 ноября традиционно отмечалось как день Великой Октябрьской социалистической революции. Она произошла в октябре (по старому стилю) 1917 года и привела к образованию первого социалистического государства в истории. Международный дискуссионный клуб «Валдай» представляет собой платформу, где ведущие эксперты из России и зарубежья в области политологии, экономики, истории и международных отношений могут встретиться и обменяться мнениями. Эта организация была учреждена в сентябре 2004 года благодаря совместным усилиям агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, а также изданий «Россия в глобальной политике» и Russia Profile. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин в своей приветственной речи на заседании клуба «Валдай» напомнил о значении Октябрьской революции 1917 года. Он подчеркнул, что этот исторический момент оказал значительное влияние на развитие всего мирового сообщества и сравнил его с другими значимыми революциями в Европе. «7 ноября дата значимая для нашей страны и для всего мира — русская революция 1917 года. Она, как другие глобальные изменения в Европе (нидерландская, британская революции), стала вехой в развитии человечества, определила ход истории, характер, дипломатии и политики и общественного устройства», — отметил Путин во время выступления. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24» В СССР 7 ноября традиционно отмечалось как день Великой Октябрьской социалистической революции. Она произошла в октябре (по старому стилю) 1917 года и привела к образованию первого социалистического государства в истории. Международный дискуссионный клуб «Валдай» представляет собой платформу, где ведущие эксперты из России и зарубежья в области политологии, экономики, истории и международных отношений могут встретиться и обменяться мнениями. Эта организация была учреждена в сентябре 2004 года благодаря совместным усилиям агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, а также изданий «Россия в глобальной политике» и Russia Profile.