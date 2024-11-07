Песков назвал основные принципы Путина при контактах с другими политиками

Песков: Путин остается открытым для контактов на основе равноправия
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков заявил о готовности Путина к международным контактам на основе равноправия
Дмитрий Песков заявил о готовности Путина к международным контактам на основе равноправия Фото:
новость из сюжета
Пленарное заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2024

Президент России Владимир Путин не в первый раз выразил готовность к развитию и расширению международных контактов на принципах равноправия и взаимоуважения, сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. Это утверждение было сделано в ответ на вопросы журналистов о возможности возобновления диалога с США.

«Президент Путин неоднократно говорил, что он готов к ... расширению контактов со всеми, кто готов это делать с Россией на основе равноправия, уважения друг друга...», — отметил Песков. По его словам, российский лидер остается открытым для подобных контактов. Представитель Кремля подчеркнул, что для Путина в ходе переговоров важно внимание к интересам каждой из сторон диалога.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин не в первый раз выразил готовность к развитию и расширению международных контактов на принципах равноправия и взаимоуважения, сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. Это утверждение было сделано в ответ на вопросы журналистов о возможности возобновления диалога с США. «Президент Путин неоднократно говорил, что он готов к ... расширению контактов со всеми, кто готов это делать с Россией на основе равноправия, уважения друг друга...», — отметил Песков. По его словам, российский лидер остается открытым для подобных контактов. Представитель Кремля подчеркнул, что для Путина в ходе переговоров важно внимание к интересам каждой из сторон диалога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...