Песков назвал основные принципы Путина при контактах с другими политиками

Президент России Владимир Путин не в первый раз выразил готовность к развитию и расширению международных контактов на принципах равноправия и взаимоуважения, сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. Это утверждение было сделано в ответ на вопросы журналистов о возможности возобновления диалога с США.
«Президент Путин неоднократно говорил, что он готов к ... расширению контактов со всеми, кто готов это делать с Россией на основе равноправия, уважения друг друга...», — отметил Песков. По его словам, российский лидер остается открытым для подобных контактов. Представитель Кремля подчеркнул, что для Путина в ходе переговоров важно внимание к интересам каждой из сторон диалога.
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