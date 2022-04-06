В Кремле заявили, что не собираются убивать Зеленского

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что власти РФ не желают смерти Зеленскому Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что якобы российские власти хотят убить украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом представитель Кремля заявил в интервью французскому каналу LCI.

«Нет. Это неправда», — сказал он французскому каналу LCI отвечая на соответствующий вопрос. Трансляция интервью велась на YouTubе.

Представитель Кремля также отметил, что РФ заинтересована в том, чтобы Зеленский согласился на выдвинутые на переговорах условия. «Через них мы хотим положить конец военной операции», — подытожил он.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Несмотря на корректное и аккуратное отношение к ВС РФ к гражданам Украины, страны Евросоюза и США ввели против РФ санкции, касающиеся банковского и экономического сектора страны. Сразу после этого в России по просьбе Путина было разработано два пакета антикризисных мер. Там, в частности, говорится о необходимости оказать помощь как простым гражданам, так и бизнесу.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что якобы российские власти хотят убить украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом представитель Кремля заявил в интервью французскому каналу LCI. «Нет. Это неправда», — сказал он французскому каналу LCI отвечая на соответствующий вопрос. Трансляция интервью велась на YouTubе. Представитель Кремля также отметил, что РФ заинтересована в том, чтобы Зеленский согласился на выдвинутые на переговорах условия. «Через них мы хотим положить конец военной операции», — подытожил он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Несмотря на корректное и аккуратное отношение к ВС РФ к гражданам Украины, страны Евросоюза и США ввели против РФ санкции, касающиеся банковского и экономического сектора страны. Сразу после этого в России по просьбе Путина было разработано два пакета антикризисных мер. Там, в частности, говорится о необходимости оказать помощь как простым гражданам, так и бизнесу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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