В Кремле заявили, что не собираются убивать Зеленского

Дмитрий Песков заявил, что власти РФ не желают смерти Зеленскому Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что якобы российские власти хотят убить украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом представитель Кремля заявил в интервью французскому каналу LCI.

«Нет. Это неправда», — сказал он французскому каналу LCI отвечая на соответствующий вопрос. Трансляция интервью велась на YouTubе.

Представитель Кремля также отметил, что РФ заинтересована в том, чтобы Зеленский согласился на выдвинутые на переговорах условия. «Через них мы хотим положить конец военной операции», — подытожил он.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Несмотря на корректное и аккуратное отношение к ВС РФ к гражданам Украины, страны Евросоюза и США ввели против РФ санкции, касающиеся банковского и экономического сектора страны. Сразу после этого в России по просьбе Путина было разработано два пакета антикризисных мер. Там, в частности, говорится о необходимости оказать помощь как простым гражданам, так и бизнесу.