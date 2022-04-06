Болгарский экономист: Россия выводит мир из долларовой матрицы

07 апреля 2022 в 00:38 Размер текста - 17 +

Экономист заявил, что Россия сбросила «бомбу» на мировую экономику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Мир выходит из долларовой матрицы и это заслуга России. С таким заявлением выступил международной аналитик Боян Чуков. «Мир выходит за пределы долларовой матрицы. Это термоядерная бомба, сброшенная Россией на экономику и финансовую политику», — сказал Чуков в эфире «Радио Болгария». Он подчеркнул, что Россия перешла на торговлю в национальных валютах с Индией и Китаем. Учитывая население этих трех стран, можно утверждать, что полмира выходит из долларовой зависимости, заключил он. Ранее США и страны Евросоюза ввели против России санкции из-за начала спецоперации на Украине, что привело к падению рубля. Однако уже 31 марта он укрепился до 83 рублей за доллар и 88 рублей за евро. 6 апреля Курс доллара опустился до 80 рублей впервые с 23 февраля. Такой скачок произошел после того, как президент РФ Владимир Путин поставил ультиматум западным странам об оплате поставок газа в рублях. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Мир выходит из долларовой матрицы и это заслуга России. С таким заявлением выступил международной аналитик Боян Чуков. «Мир выходит за пределы долларовой матрицы. Это термоядерная бомба, сброшенная Россией на экономику и финансовую политику», — сказал Чуков в эфире «Радио Болгария». Он подчеркнул, что Россия перешла на торговлю в национальных валютах с Индией и Китаем. Учитывая население этих трех стран, можно утверждать, что полмира выходит из долларовой зависимости, заключил он. Ранее США и страны Евросоюза ввели против России санкции из-за начала спецоперации на Украине, что привело к падению рубля. Однако уже 31 марта он укрепился до 83 рублей за доллар и 88 рублей за евро. 6 апреля Курс доллара опустился до 80 рублей впервые с 23 февраля. Такой скачок произошел после того, как президент РФ Владимир Путин поставил ультиматум западным странам об оплате поставок газа в рублях.