09 апреля 2022

Две японские фармкомпании отказались от испытаний в России

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Takeda Pharmaceutical и Astellas Pharma прекратили клинические испытания на территории России Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Крупные японские фармацевтические компании Takeda Pharmaceutical и Astellas Pharma отказались от проведения новых клинических испытаний на территории России. Компании испытывают проблемы с логистикой и транзакциями из-за ситуации на Украине.

«Takeda прекратила все инвестиции в российские проекты. На решение компании повлияли проблемы с логистикой и транзакциями, с которыми она столкнулась на фоне санкций, введенных странами Запада против России из-за Украины. Astellas, в свою очередь, не будет набирать новых пациентов-участников клинических испытаний в России и на Украине», — пишет японское агентство Nikkei.

Компания Takeda Pharmaceutical имеет завод в Ярославской области и выпускает лекарства в области онкологии, гастроэнтерологии, неврологии и редких заболеваний. Astellas Pharma работает над разработкой и выпуском препаратов от инфекционных заболеваний, а также имеет направление в урологии, онкологии и гастроэнтерологии.

Санкции в отношении России стали вводиться после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить людей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Президент также заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Госдумы, отметил, что Западу не удалось разрушить экономику России, пишет «Газета Кемерова».

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Крупные японские фармацевтические компании Takeda Pharmaceutical и Astellas Pharma отказались от проведения новых клинических испытаний на территории России. Компании испытывают проблемы с логистикой и транзакциями из-за ситуации на Украине. «Takeda прекратила все инвестиции в российские проекты. На решение компании повлияли проблемы с логистикой и транзакциями, с которыми она столкнулась на фоне санкций, введенных странами Запада против России из-за Украины. Astellas, в свою очередь, не будет набирать новых пациентов-участников клинических испытаний в России и на Украине», — пишет японское агентство Nikkei. Компания Takeda Pharmaceutical имеет завод в Ярославской области и выпускает лекарства в области онкологии, гастроэнтерологии, неврологии и редких заболеваний. Astellas Pharma работает над разработкой и выпуском препаратов от инфекционных заболеваний, а также имеет направление в урологии, онкологии и гастроэнтерологии. Санкции в отношении России стали вводиться после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить людей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Президент также заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Госдумы, отметил, что Западу не удалось разрушить экономику России, пишет «Газета Кемерова».
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