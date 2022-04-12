Лукашенко заявил о подготовке США новых провокаций в Европе

12 апреля 2022 в 18:05 Размер текста - 17 +

Лукашенко: США хотят задействовать Польшу и Прибалтику в агрессии против Белоруссии Фото: president.gov.by новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные штаты Америки хотят задействовать Польшу и Прибалтику в противостоянии с Белоруссией на фоне спецоперации РФ. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным на космодроме в Амурской области. «Мы видим, как американцы не только Украину, но и Польшу, Прибалтику подталкивают к противостоянию Беларуси». Такое заявление сделал Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24». 12 апреля главы России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, провели переговоры в Амурской области. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что опасается возможного открытия огня и эскалации насилия на белорусско-польской границе, сообщает RT. Спецоперация России по денацификация и демилитаризация Украины началась утром 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал эту операцию вынужденной мерой. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что войска ВСУ должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022. Таким образом российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса, сообщали в ведомстве. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Соединенные штаты Америки хотят задействовать Польшу и Прибалтику в противостоянии с Белоруссией на фоне спецоперации РФ. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным на космодроме в Амурской области. «Мы видим, как американцы не только Украину, но и Польшу, Прибалтику подталкивают к противостоянию Беларуси». Такое заявление сделал Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24». 12 апреля главы России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, провели переговоры в Амурской области. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что опасается возможного открытия огня и эскалации насилия на белорусско-польской границе, сообщает RT. Спецоперация России по денацификация и демилитаризация Украины началась утром 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал эту операцию вынужденной мерой. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что войска ВСУ должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022. Таким образом российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса, сообщали в ведомстве.