Российские военные пресекли прорыв украинских диверсантов

28 апреля 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

Российские военные проявили героизм, сообщили в Минобороны РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие пресекли попытку прорыва украинских диверсантов в ходе спецоперации РФ на Украине. О подвигах солдат сообщили в Минобороны России. «Владислав Анфалов смог сдержать наступление украинских диверсантов, ликвидировав вражеского гранатометчика. Ефрейтор доложил об атаке. И уже вместе с подкреплением наши военные уничтожили формирование боевиков», — передает Пятый канал со ссылкой на Минобороны РФ. Сержант Сергей Ибрагимов, будучи контуженым, спас водителя из горящего автомобиля, а после связался с артиллерийским подразделением и сообщил координаты противника. Его героизм позволил разгромить украинских боевиков и обеспечить устойчивое управление батальонно-тактической группой в ходе боя. Российские военные прорвали оборону противника и освободили один из населенных пунктов благодаря действиям старшего лейтенанта Антона Киселева. После контузии он продолжал вести бой и оказал первую помощь пострадавшему экипажу, несмотря на превосходящие силы противоположной стороны. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российских войск является исключение напрасных жертв среди мирного населения и нанесение ударов по военным объектам. В Минобороны РФ сообщали, что удалось предотвратить готовящееся Украиной нападение на Донбасс. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Российские военнослужащие пресекли попытку прорыва украинских диверсантов в ходе спецоперации РФ на Украине. О подвигах солдат сообщили в Минобороны России. «Владислав Анфалов смог сдержать наступление украинских диверсантов, ликвидировав вражеского гранатометчика. Ефрейтор доложил об атаке. И уже вместе с подкреплением наши военные уничтожили формирование боевиков», — передает Пятый канал со ссылкой на Минобороны РФ. Сержант Сергей Ибрагимов, будучи контуженым, спас водителя из горящего автомобиля, а после связался с артиллерийским подразделением и сообщил координаты противника. Его героизм позволил разгромить украинских боевиков и обеспечить устойчивое управление батальонно-тактической группой в ходе боя. Российские военные прорвали оборону противника и освободили один из населенных пунктов благодаря действиям старшего лейтенанта Антона Киселева. После контузии он продолжал вести бой и оказал первую помощь пострадавшему экипажу, несмотря на превосходящие силы противоположной стороны. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российских войск является исключение напрасных жертв среди мирного населения и нанесение ударов по военным объектам. В Минобороны РФ сообщали, что удалось предотвратить готовящееся Украиной нападение на Донбасс.