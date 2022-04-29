Тысячи британцев будут учить, как противостоять РФ

В военных учениях примут участие 8 тысяч британцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Великобритания отправит на учения в Европу 8 тысяч солдат, которых будут учить противостоянию «российской агрессии». Об этом сообщает британская газета The Guardian.

«Около 8000 военнослужащих британской армии примут участие в учениях по всей Восточной Европе по борьбе с российской агрессией в рамках одного из крупнейших развертываний со времен холодной войны», — пишет The Guardian. Летом десятки танков прибросят в страны от Финляндии до Северной Македонии.

К ним присоединяться военные НАТО и альянса Объединенных экспедиционных сил, в который входят Швеция и Финляндия. В Минобороны Британии заявили, что давно планировали провести учения, но подготовку ускорили после начала спецоперации РФ на Украине, сообщает RT.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями являются демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу. По его словам, приоритетом армии РФ является исключение напрасных жертв среди мирного населения и нанесение ударов по военным объектам ВСУ и националистов. Также страны Запада, в том числе Британия, отправляют Украине оружие. В Кремле заявили, что поставки вооружения Украине угрожают безопасности континента.