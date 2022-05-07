07 мая 2022

Врач предупредил дачников об опасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов в СНТ Березка. Екатеринбург, огород, сад, теплица
Тяжельников посоветовал осторожно работать на даче всем, кто болел ОРВИ Фото:

Дачникам, переболевшим вирусными инфекциями, следует с осторожностью относиться к физическому труду на огороде. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Осторожно относиться к физическим дачным работам надо всем людям, переболевшим вирусными инфекциями, другими острыми заболеваниями, людям, имеющим хронические болезни. Чрезмерная нагрузка — это большой стресс для организма, который может вызвать осложнения», — сказал врач в разговоре с РИА «Новости».

По его словам, россиянам не придется отказываться от дачных работ. «Если не усердствовать и рационально распределять усилия, то можно получить желаемый урожай без ущерба для здоровья», — подытожил он.

Ранее директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев заявил, что некоторые россияне, выехав на дачу в мае, совершают нарушения, за которые им может грозить штраф до полумиллиона рублей. Заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Арбат» Сергей Шугаев рассказал, что с началом нового дачного сезона садоводам могут грозить штрафы за разросшийся борщевик, порчу земли, разведение костров и нецелевое использование участка.

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Дачникам, переболевшим вирусными инфекциями, следует с осторожностью относиться к физическому труду на огороде. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. «Осторожно относиться к физическим дачным работам надо всем людям, переболевшим вирусными инфекциями, другими острыми заболеваниями, людям, имеющим хронические болезни. Чрезмерная нагрузка — это большой стресс для организма, который может вызвать осложнения», — сказал врач в разговоре с РИА «Новости». По его словам, россиянам не придется отказываться от дачных работ. «Если не усердствовать и рационально распределять усилия, то можно получить желаемый урожай без ущерба для здоровья», — подытожил он. Ранее директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев заявил, что некоторые россияне, выехав на дачу в мае, совершают нарушения, за которые им может грозить штраф до полумиллиона рублей. Заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Арбат» Сергей Шугаев рассказал, что с началом нового дачного сезона садоводам могут грозить штрафы за разросшийся борщевик, порчу земли, разведение костров и нецелевое использование участка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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