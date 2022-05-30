Эрдоган поговорил с Путиным, предложив встретиться с Украиной

30 мая 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

Турецкий президент предложил российской стороне встретиться с Украиной и ООН Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможность встречи делегаций России, Украины и ООН. Об этом заявили пресс-службе турецкого президента. «Президент Эрдоган заявил, что они готовы встретиться с Россией, Украиной и ООН в Стамбуле и сыграть роль в возможном механизме наблюдения, если обе стороны согласятся», — пишет издание Haber Global. Согласно заявлению Управлении коммуникаций президента, в ходе встречи обсуждались вопросы украинско-российского конфликта, а также турецко- российские отношения, добавили авторы. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. С ее начала обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, переговоры были приостановлены по инициативе украинской стороны. Позже Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о предстоящих телефонных разговорах с лидерами РФ и Украины.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможность встречи делегаций России, Украины и ООН. Об этом заявили пресс-службе турецкого президента. «Президент Эрдоган заявил, что они готовы встретиться с Россией, Украиной и ООН в Стамбуле и сыграть роль в возможном механизме наблюдения, если обе стороны согласятся», — пишет издание Haber Global. Согласно заявлению Управлении коммуникаций президента, в ходе встречи обсуждались вопросы украинско-российского конфликта, а также турецко- российские отношения, добавили авторы. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. С ее начала обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, переговоры были приостановлены по инициативе украинской стороны. Позже Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о предстоящих телефонных разговорах с лидерами РФ и Украины.