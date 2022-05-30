Крупный застройщик России близок к дефолту

31 мая 2022 в 02:35 Размер текста - 17 +

Эмитент евробондов «ПИКа» не получил от компании средства для выплаты купона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российская девелоперская и строительная компания, крупнейший девелопер РФ «ПИК» с погашением в 2026 году, не получила средства для выплаты купона по этому выпуску, сообщает «Интерфакс». Ранее в компании сообщали, что в связи с тем, что процентные платежи не были получены, попытка перевести средства в адрес платежного агента по евробондам оказалась недоступной, пишет агентство. Отмечается, что средства для выплаты купона не были получены ни от самого заемщика, ни от поручителей по евробондам. Согласно данным агентства, невыплата процентов является «потенциальным событием дефолта». Также сообщается, что PIK Securities продолжает поддерживать связь с заемщиком и поручителями относительно ситуации с выплатой купона. Доводы о причинах невыплаты средств по купону не приведены. В агентстве напомнили, что группа «ПИК» разместила пятилетние евробонды на сумму 525 миллионов долларов под 5,625% в ноябре 2021 года. Гарантами по выпуску выступают ООО «ПИК-Корпорация» и ПАО «ПИК — специализированный застройщик». Ранее эксперты назвали самого надежного застройщика УрФО. Согласно данным аналитического кредитного рейтингового агентства, девелоперская компания «Брусника» смогла сохранить высокий кредитный рейтинг. В отличие от других уральских застройщиков, компании удалось удержать рейтинг на уровне «А-» с прогнозом «стабильный». Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Российская девелоперская и строительная компания, крупнейший девелопер РФ «ПИК» с погашением в 2026 году, не получила средства для выплаты купона по этому выпуску, сообщает «Интерфакс». Ранее в компании сообщали, что в связи с тем, что процентные платежи не были получены, попытка перевести средства в адрес платежного агента по евробондам оказалась недоступной, пишет агентство. Отмечается, что средства для выплаты купона не были получены ни от самого заемщика, ни от поручителей по евробондам. Согласно данным агентства, невыплата процентов является «потенциальным событием дефолта». Также сообщается, что PIK Securities продолжает поддерживать связь с заемщиком и поручителями относительно ситуации с выплатой купона. Доводы о причинах невыплаты средств по купону не приведены. В агентстве напомнили, что группа «ПИК» разместила пятилетние евробонды на сумму 525 миллионов долларов под 5,625% в ноябре 2021 года. Гарантами по выпуску выступают ООО «ПИК-Корпорация» и ПАО «ПИК — специализированный застройщик». Ранее эксперты назвали самого надежного застройщика УрФО. Согласно данным аналитического кредитного рейтингового агентства, девелоперская компания «Брусника» смогла сохранить высокий кредитный рейтинг. В отличие от других уральских застройщиков, компании удалось удержать рейтинг на уровне «А-» с прогнозом «стабильный».