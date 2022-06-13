Грузия продолжит попытки стать ближе к Западу

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Евросоюз должен принять положительное решение по вступлению Грузии, убежден Каха Каладзе Фото:

Грузия продолжит курс евроинтеграции, даже если Евросоюз отклонит заявку страны на членство в блоке. Об этом заявил мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе.

«Если решение будет таковым, что нам не предоставят статус кандидата, мы все равно продолжим путь евроинтеграции, чтобы попасть в большую семью, которая называется Европой и Евросоюзом. Однако я думаю, что решение все равно будет положительным», — передает ТАСС слова Каладзе.

2 марта партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила в ускоренном режиме подать заявку на членство в Евросоюзе. Первую часть опросника для вступления блок Грузия передала 2 мая. На официальном сайте Евросоюза сообщили, что намерены рассмотреть заявку Грузии в июне.

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Грузия продолжит курс евроинтеграции, даже если Евросоюз отклонит заявку страны на членство в блоке. Об этом заявил мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе. «Если решение будет таковым, что нам не предоставят статус кандидата, мы все равно продолжим путь евроинтеграции, чтобы попасть в большую семью, которая называется Европой и Евросоюзом. Однако я думаю, что решение все равно будет положительным», — передает ТАСС слова Каладзе. 2 марта партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила в ускоренном режиме подать заявку на членство в Евросоюзе. Первую часть опросника для вступления блок Грузия передала 2 мая. На официальном сайте Евросоюза сообщили, что намерены рассмотреть заявку Грузии в июне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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