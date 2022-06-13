Грузия продолжит попытки стать ближе к Западу

Евросоюз должен принять положительное решение по вступлению Грузии, убежден Каха Каладзе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Грузия продолжит курс евроинтеграции, даже если Евросоюз отклонит заявку страны на членство в блоке. Об этом заявил мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе.

«Если решение будет таковым, что нам не предоставят статус кандидата, мы все равно продолжим путь евроинтеграции, чтобы попасть в большую семью, которая называется Европой и Евросоюзом. Однако я думаю, что решение все равно будет положительным», — передает ТАСС слова Каладзе.

2 марта партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила в ускоренном режиме подать заявку на членство в Евросоюзе. Первую часть опросника для вступления блок Грузия передала 2 мая. На официальном сайте Евросоюза сообщили, что намерены рассмотреть заявку Грузии в июне.