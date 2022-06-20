Jakarta Post: президент Индонезии едет с важной миссией к Путину

Джоко Видодо планирует обсудить с Путиным «зерновой вопрос» Украины, сообщают в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Президент Индонезии Джоко Видодо посетит Россию для встречи с российским главой Владимиром Путиным. Политик намерен обсудить возможность возобновления экспорта зерна с Украины и предстоящий саммит G20. Об этом сообщило издание Jakarta Post со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве.

«На следующей неделе он (президент Джоко Видодо — прим. URA.RU) будет выполнять миссию от имени ООН, убеждая президента России Владимира Путина, помимо других вещей, в необходимости разрешить Украине экспортировать необходимую всему миру пшеницу», — написали авторы. Кроме того, Видодо обсудит с Путиными саммит G20, который пройдет в Индонезии на острове Бали, уточнили в издании.

Помимо России президент Индонезии посетит Германию и Украину, поделились источники. Детали предстоящих поездок будут раскрыты после встречи лидера с министром иностранных дел Ретно Марсуди, заверили они.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что экспорт сельхозпродукции страны снизился с 10 миллионов до 2 миллионов тонн с начала специальной операции РФ. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что проблемы с вывозом зерна с территории Украины связаны с тем, что Киев заминировал порты Черного моря.

Ежегодный саммит лидеров G20 в 2022 году пройдет на острове Бали в ноябре этого года. Позже сообщалось, что власти США оказывали давление на Индонезию и требовали не пускать президента России на саммит «Большой двадцатки». Несмотря на это российского главу все же пригласили на собрание лидеров.

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