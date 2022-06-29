Госдума ужесточает правила работы СМИ, но дает им право на ошибку

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Парад Победы. Курган, пресса, сми, видеокамера, день победы
Генпрокурор РФ получил право лишать лицензии отечественные СМИ Фото:

Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ за рубежом. Согласно закону, Генпрокурор РФ имеет право запрещать в России деятельность иностранных СМИ и лишать лицензии отечественные информационные агентства. При этом издания могут не лишать лицензии в случае первых нарушений.

«Генпрокурор получает право запрещать в России деятельность иностранного СМИ в случае враждебных решений в отношении российских СМИ за рубежом. Генпрокурор также получит исключительное право лишать СМИ лицензии за распространение противоправной, опасной, недостоверной общественно значимой информации или информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству или направленной на дискредитацию российской армии», — сообщается на сайте Госдумы.

Согласно новому закону, для российской прессы предусмотрено «право на ошибку». Так, за нарушение законодательства деятельность СМИ будут приостанавливать на три месяца, за повторное нарушение — на шесть. Также отечественный СМИ получат право восстановить лицензию досрочно подав заявление в Роскомнадзор.

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Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ за рубежом. Согласно закону, Генпрокурор РФ имеет право запрещать в России деятельность иностранных СМИ и лишать лицензии отечественные информационные агентства. При этом издания могут не лишать лицензии в случае первых нарушений. «Генпрокурор получает право запрещать в России деятельность иностранного СМИ в случае враждебных решений в отношении российских СМИ за рубежом. Генпрокурор также получит исключительное право лишать СМИ лицензии за распространение противоправной, опасной, недостоверной общественно значимой информации или информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству или направленной на дискредитацию российской армии», — сообщается на сайте Госдумы. Согласно новому закону, для российской прессы предусмотрено «право на ошибку». Так, за нарушение законодательства деятельность СМИ будут приостанавливать на три месяца, за повторное нарушение — на шесть. Также отечественный СМИ получат право восстановить лицензию досрочно подав заявление в Роскомнадзор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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