Госдума ужесточает правила работы СМИ, но дает им право на ошибку

Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ за рубежом. Согласно закону, Генпрокурор РФ имеет право запрещать в России деятельность иностранных СМИ и лишать лицензии отечественные информационные агентства. При этом издания могут не лишать лицензии в случае первых нарушений.
«Генпрокурор получает право запрещать в России деятельность иностранного СМИ в случае враждебных решений в отношении российских СМИ за рубежом. Генпрокурор также получит исключительное право лишать СМИ лицензии за распространение противоправной, опасной, недостоверной общественно значимой информации или информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству или направленной на дискредитацию российской армии», — сообщается на сайте Госдумы.
Согласно новому закону, для российской прессы предусмотрено «право на ошибку». Так, за нарушение законодательства деятельность СМИ будут приостанавливать на три месяца, за повторное нарушение — на шесть. Также отечественный СМИ получат право восстановить лицензию досрочно подав заявление в Роскомнадзор.
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