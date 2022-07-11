Сервис аренды самокатов Whoosh продал бизнес в Европе

12 июля 2022 в 04:34 Размер текста - 17 +

Российский кикшеринг сервис продал 4500 тысячи самокатов в Европе Фото: Размик Закарян © URA.RU Российская кикшеринговая компания Whoosh продала бизнес в Европе. Об этом сообщил основатель сервиса аренды самокатов Дмитрий Чуйко. «Whoosh принял решение сосредоточиться на развитии бизнеса в России, где работает с 2019 года, и в СНГ. Мы видим, что здесь население активно пользуется самокатами и у сервисов кикшеринга есть много возможностей для роста и развития вместе с городами», — рассказал Чуйко газете «Ведомости». При этом основатель компании отметил стремление к получению правового статуса для самокатов. Европейский актив Whoosh купила эстонская кикшеринговая компания Prime. Чуйко уточнил, что будет продано 2500 тысячи самокатов в Португалии и еще 2 тысячи в других европейских странах, сумма сделки не называется. Издатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев считает, что решение продать бизнес в Европе связано с невозможностью осуществлять операционную деятельность из России. Ранее URA.RU сообщало, что в России могут ввести возрастные ограничения и особую категорию прав для управления электросамокатами. В Совете по правам человека при президенте РФ Владимире Путине рассматривают электрические самокаты, как источник повышенной опасности. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российская кикшеринговая компания Whoosh продала бизнес в Европе. Об этом сообщил основатель сервиса аренды самокатов Дмитрий Чуйко. «Whoosh принял решение сосредоточиться на развитии бизнеса в России, где работает с 2019 года, и в СНГ. Мы видим, что здесь население активно пользуется самокатами и у сервисов кикшеринга есть много возможностей для роста и развития вместе с городами», — рассказал Чуйко газете «Ведомости». При этом основатель компании отметил стремление к получению правового статуса для самокатов. Европейский актив Whoosh купила эстонская кикшеринговая компания Prime. Чуйко уточнил, что будет продано 2500 тысячи самокатов в Португалии и еще 2 тысячи в других европейских странах, сумма сделки не называется. Издатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев считает, что решение продать бизнес в Европе связано с невозможностью осуществлять операционную деятельность из России. Ранее URA.RU сообщало, что в России могут ввести возрастные ограничения и особую категорию прав для управления электросамокатами. В Совете по правам человека при президенте РФ Владимире Путине рассматривают электрические самокаты, как источник повышенной опасности.