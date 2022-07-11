11 июля 2022

Сервис аренды самокатов Whoosh продал бизнес в Европе

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сезона проката самокатов. Екатеринбург, самокат, электросамокат, Whoosh
Российский кикшеринг сервис продал 4500 тысячи самокатов в Европе Фото:

Российская кикшеринговая компания Whoosh продала бизнес в Европе. Об этом сообщил основатель сервиса аренды самокатов Дмитрий Чуйко.

«Whoosh принял решение сосредоточиться на развитии бизнеса в России, где работает с 2019 года, и в СНГ. Мы видим, что здесь население активно пользуется самокатами и у сервисов кикшеринга есть много возможностей для роста и развития вместе с городами», — рассказал Чуйко газете «Ведомости». При этом основатель компании отметил стремление к получению правового статуса для самокатов.

Европейский актив Whoosh купила эстонская кикшеринговая компания Prime. Чуйко уточнил, что будет продано 2500 тысячи самокатов в Португалии и еще 2 тысячи в других европейских странах, сумма сделки не называется. Издатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев считает, что решение продать бизнес в Европе связано с невозможностью осуществлять операционную деятельность из России.

Ранее URA.RU сообщало, что в России могут ввести возрастные ограничения и особую категорию прав для управления электросамокатами. В Совете по правам человека при президенте РФ Владимире Путине рассматривают электрические самокаты, как источник повышенной опасности.

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Российская кикшеринговая компания Whoosh продала бизнес в Европе. Об этом сообщил основатель сервиса аренды самокатов Дмитрий Чуйко. «Whoosh принял решение сосредоточиться на развитии бизнеса в России, где работает с 2019 года, и в СНГ. Мы видим, что здесь население активно пользуется самокатами и у сервисов кикшеринга есть много возможностей для роста и развития вместе с городами», — рассказал Чуйко газете «Ведомости». При этом основатель компании отметил стремление к получению правового статуса для самокатов. Европейский актив Whoosh купила эстонская кикшеринговая компания Prime. Чуйко уточнил, что будет продано 2500 тысячи самокатов в Португалии и еще 2 тысячи в других европейских странах, сумма сделки не называется. Издатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев считает, что решение продать бизнес в Европе связано с невозможностью осуществлять операционную деятельность из России. Ранее URA.RU сообщало, что в России могут ввести возрастные ограничения и особую категорию прав для управления электросамокатами. В Совете по правам человека при президенте РФ Владимире Путине рассматривают электрические самокаты, как источник повышенной опасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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