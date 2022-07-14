МИД Китая одним фото показал лицемерие Запада

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, флаг кнр, флаг китайской народной республики
Западные СМИ игнорируют мировое сообщество, считает представитель МИД Китая Фото:

Западные средства массовой информации под фразой «международное сообщество» подразумевают только страны «коллективного Запада». Это следует из публикации представителя МИД Китая Чжао Лицзянь в Twitter (заблокирован в РФ).

«Что означает «Международное сообщество?» — подписал публикацию дипломат. На фото сравнивается то, как весь мир понимает фразу «мировое сообщество» и то, как его представляют западные СМИ.

Ранее Лицзянь разоблачил США на примере поставок оружия на Украину. По словам представителя МИД, военный бюджет Соединенных Штатов в несколько сотен раз превышает сумму средств, выделенных на развитие международной торговли.

Фото:

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Западные средства массовой информации под фразой «международное сообщество» подразумевают только страны «коллективного Запада». Это следует из публикации представителя МИД Китая Чжао Лицзянь в Twitter (заблокирован в РФ). «Что означает «Международное сообщество?» — подписал публикацию дипломат. На фото сравнивается то, как весь мир понимает фразу «мировое сообщество» и то, как его представляют западные СМИ. Ранее Лицзянь разоблачил США на примере поставок оружия на Украину. По словам представителя МИД, военный бюджет Соединенных Штатов в несколько сотен раз превышает сумму средств, выделенных на развитие международной торговли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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