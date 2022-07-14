МИД Китая одним фото показал лицемерие Запада

Западные СМИ игнорируют мировое сообщество, считает представитель МИД Китая
Западные средства массовой информации под фразой «международное сообщество» подразумевают только страны «коллективного Запада». Это следует из публикации представителя МИД Китая Чжао Лицзянь в Twitter (заблокирован в РФ).
«Что означает «Международное сообщество?» — подписал публикацию дипломат. На фото сравнивается то, как весь мир понимает фразу «мировое сообщество» и то, как его представляют западные СМИ.
Ранее Лицзянь разоблачил США на примере поставок оружия на Украину. По словам представителя МИД, военный бюджет Соединенных Штатов в несколько сотен раз превышает сумму средств, выделенных на развитие международной торговли.
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