МИД Китая одним фото показал лицемерие Запада

14 июля 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

Западные СМИ игнорируют мировое сообщество, считает представитель МИД Китая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Западные средства массовой информации под фразой «международное сообщество» подразумевают только страны «коллективного Запада». Это следует из публикации представителя МИД Китая Чжао Лицзянь в Twitter (заблокирован в РФ). «Что означает «Международное сообщество?» — подписал публикацию дипломат. На фото сравнивается то, как весь мир понимает фразу «мировое сообщество» и то, как его представляют западные СМИ. Ранее Лицзянь разоблачил США на примере поставок оружия на Украину. По словам представителя МИД, военный бюджет Соединенных Штатов в несколько сотен раз превышает сумму средств, выделенных на развитие международной торговли. Фото: скрин из соцсетей Чжао Лицзянь

Западные средства массовой информации под фразой «международное сообщество» подразумевают только страны «коллективного Запада». Это следует из публикации представителя МИД Китая Чжао Лицзянь в Twitter (заблокирован в РФ). «Что означает «Международное сообщество?» — подписал публикацию дипломат. На фото сравнивается то, как весь мир понимает фразу «мировое сообщество» и то, как его представляют западные СМИ. Ранее Лицзянь разоблачил США на примере поставок оружия на Украину. По словам представителя МИД, военный бюджет Соединенных Штатов в несколько сотен раз превышает сумму средств, выделенных на развитие международной торговли.