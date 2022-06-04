МИД Китая разоблачил США на примере поставок оружия на Украину. Скрин

05 июня 2022 в 02:22 Размер текста - 17 +

МИД Китая обратил внимание на огромные военные расходы США Фото: unsplash.com Военный бюджет Соединенных Штатов Америки в несколько сотен раз превышает сумму средств, выделенных на развитие международной торговли. На это обратил внимание официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. «Разница в 400 крат показывает, как сильно правительство США любит воевать», — написал китайский дипломат в Twitter. На опубликованной в посте картинке изображена гора долларов, выделенных Белым домом на поддержку Украины. Рядом — скромная пачка банкнот, олицетворяющая все американские инвестиции в десять стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (ЮВА). По подсчетам Чжао Лицзяня, на нужды Украины Белый дом пожертвовал сумму примерно в 400 раз больше, чем для стран ЮВА. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. На протяжении всего времени США оказывают военную помощь Киеву. В мае Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Байден планирует подписать приказ о дополнительной военной помощи Украине на сумму 100 млн долларов. 1 июня президент США Джо Байден объявил о передаче Украине реактивных систем залпового огня, способных атаковать на большое расстояние. Президент России Владимир Путин заявил, что российские системы противовоздушной обороны «щелкают как орехи» американскую технику, которую США поставляют на Украину. «Разница в 400 крат показывает, как сильно правительство США любит воевать» Скрин: twitter-аккаунт МИД Китая Чжао Лицзянь Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Военный бюджет Соединенных Штатов Америки в несколько сотен раз превышает сумму средств, выделенных на развитие международной торговли. На это обратил внимание официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. «Разница в 400 крат показывает, как сильно правительство США любит воевать», — написал китайский дипломат в Twitter. На опубликованной в посте картинке изображена гора долларов, выделенных Белым домом на поддержку Украины. Рядом — скромная пачка банкнот, олицетворяющая все американские инвестиции в десять стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (ЮВА). По подсчетам Чжао Лицзяня, на нужды Украины Белый дом пожертвовал сумму примерно в 400 раз больше, чем для стран ЮВА. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. На протяжении всего времени США оказывают военную помощь Киеву. В мае Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Байден планирует подписать приказ о дополнительной военной помощи Украине на сумму 100 млн долларов. 1 июня президент США Джо Байден объявил о передаче Украине реактивных систем залпового огня, способных атаковать на большое расстояние. Президент России Владимир Путин заявил, что российские системы противовоздушной обороны «щелкают как орехи» американскую технику, которую США поставляют на Украину.