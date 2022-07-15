Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото: Дмитрий Григорьев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Донецкой народной республике погиб приговоренный к смертной казни британский наемник Пол Ули, Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают от Северска. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 15 июля.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, ключевая цель спецоперации — защитить граждан Донбасса от геноцида со стороны националистов. Путин подчеркнул, что ВСУ регулярно проводили карательные операции против мирных жителей ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

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