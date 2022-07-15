В Донецкой народной республике погиб приговоренный к смертной казни британский наемник Пол Ули, Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают от Северска. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 15 июля.
- Британский наемник Пол Ури, находившийся в плену, скончался из-за хронических болезней. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. В МИД Британии обвинили Россию в смерти наемника;
- Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВСУ покидают город Северск, расположенный в ДНР;
- В Минобороны РФ подтвердили, что ракетный удар в Виннице был нанесен по Дому офицеров. В этот момент там проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений;
- ВСУ из минометов нанесли 25 ударов по селу Дроновка в Курской области. В результате обстрела пострадало множество зданий, включая школу;
- Американское агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз отправит Украине только один миллиард евро финансовой помощи, вместо обещанных девяти. Деньги, которые Евросоюз выделил на закупку оружия Украине, закончились в 16 раз быстрее, чем рассчитывали в ЕС.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, ключевая цель спецоперации — защитить граждан Донбасса от геноцида со стороны националистов. Путин подчеркнул, что ВСУ регулярно проводили карательные операции против мирных жителей ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
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