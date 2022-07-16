GT: БРИКС помог раскрыть истинную сущность Запада

17 июля 2022 в 01:08 Размер текста - 17 +

Запад не смог скрыть свой менталитет холодной войны, начав раскручивать тему противостояния с Востоком на фоне новостей о расширении БРИКС. Об этом пишет китайская газета Global Times. «Столкнувшись с возможным расширением БРИКС, Запад едва ли может скрыть свой менталитет холодной войны. С тех пор, как в июне состоялся саммит БРИКС, западные СМИ активно раскручивают тему противостояния Востока и Запада», — говорится в материале издания. Отмечается, что на Западе считают БРИКС соперником «Большой семерки» или НАТО, однако такое мнение констатирует ограниченное мышление его обладателя. БРИКС просто не заинтересован в том, чтобы становиться аналогом G7 или Североатлантического альянса и, тем более, конкурировать с ними, подчеркивается в статье. В материале уточняется, что БРИКС призывает к глобальной безопасности и экономическому управлению с упором на диалог между Югом и Севером. Однако БРИКС не выгоден тем странам, которые выступают за силовую политику, гегемонию, поддерживают закон джунглей, пишет автор статьи. По его словам, «Большая семерка» давно превратилась в клуб богатых стран, менталитет НАТО застрял в ловушке холодной войны, а БРИКС лишь хочет внести баланс в нынешний мировой порядок. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Турция и Египет захотели присоединиться к БРИКС. Также заявки на вступление в группу стран подали Аргентина и Иран. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что у России имеется много единомышленников по всему миру. Российский лидер призывал страны-участницы БРИКС вместе отвечать на угрозы Запада. The Wall Street Journal писало, что Путин переиграл Запад, найдя новых союзников в Азии.