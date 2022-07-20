Лавров заявил, что Украине не дают вести переговоры с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Украину удерживают от конструктивных шагов, считает Сергей Лавров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украину удерживают от любых конструктивных шагов, в том числе от переговоров. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА «Новости».

«Уверен, что Украине не дадут возможности вести переговоры с Россией. Украину удерживают от любых конструктивных шагов», — сказал Лавров.

После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины стороны провели несколько раундов переговоров. Делегации стран встречались в Белоруссии и Турции. 14 мая президент России Владимир Путин сообщил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса. Сергей Лавров отметил, что Запад запретил Украине продолжать переговоры с Россией, сообщает «Национальная служба новостей».

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Украину удерживают от любых конструктивных шагов, в том числе от переговоров. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА «Новости». «Уверен, что Украине не дадут возможности вести переговоры с Россией. Украину удерживают от любых конструктивных шагов», — сказал Лавров. После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины стороны провели несколько раундов переговоров. Делегации стран встречались в Белоруссии и Турции. 14 мая президент России Владимир Путин сообщил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса. Сергей Лавров отметил, что Запад запретил Украине продолжать переговоры с Россией, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...