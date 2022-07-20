Лавров заявил, что Украине не дают вести переговоры с Россией

Украину удерживают от любых конструктивных шагов, в том числе от переговоров. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА «Новости».
«Уверен, что Украине не дадут возможности вести переговоры с Россией. Украину удерживают от любых конструктивных шагов», — сказал Лавров.
После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины стороны провели несколько раундов переговоров. Делегации стран встречались в Белоруссии и Турции. 14 мая президент России Владимир Путин сообщил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса. Сергей Лавров отметил, что Запад запретил Украине продолжать переговоры с Россией, сообщает «Национальная служба новостей».
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