Лукашенко: самолеты Беларуси переоборудовали под ядерное оружие

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Лукашенко, рукопожатие, путин владимир, лукашенко александр
В июле Лукашенко просил у Путина ядерное оружие Фото:

Белорусские самолеты Су-24 теперь могут нести ядерное оружие. О переоборудовании техники доложил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Они [западные лидеры] должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с [президентом РФ Владимиром] Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!», — приводит «Белта» заявление Лукашенко.

По словам белорусского лидера, у Европы есть будущее только в сотрудничестве с Минском и Москвой. США же, считает Лукашенко, исчезнут с радаров.

Лукашенко попросил у Путина ядерное оружие в начале июля. Белорусский лидер объяснил это угрозами со стороны Польши.

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Белорусские самолеты Су-24 теперь могут нести ядерное оружие. О переоборудовании техники доложил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Они [западные лидеры] должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с [президентом РФ Владимиром] Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!», — приводит «Белта» заявление Лукашенко. По словам белорусского лидера, у Европы есть будущее только в сотрудничестве с Минском и Москвой. США же, считает Лукашенко, исчезнут с радаров. Лукашенко попросил у Путина ядерное оружие в начале июля. Белорусский лидер объяснил это угрозами со стороны Польши.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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