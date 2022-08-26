Лукашенко: самолеты Беларуси переоборудовали под ядерное оружие

Белорусские самолеты Су-24 теперь могут нести ядерное оружие. О переоборудовании техники доложил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Они [западные лидеры] должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с [президентом РФ Владимиром] Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!», — приводит «Белта» заявление Лукашенко.
По словам белорусского лидера, у Европы есть будущее только в сотрудничестве с Минском и Москвой. США же, считает Лукашенко, исчезнут с радаров.
Лукашенко попросил у Путина ядерное оружие в начале июля. Белорусский лидер объяснил это угрозами со стороны Польши.
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