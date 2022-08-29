FT: доллар теряет лидерство на рынке валют

29 августа 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Многие страны уже начали поиск альтернативы доллару Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Доллар приблизился к своему пику, и дальнейшего его укрепления не будет. Об этом сообщает журналист американского издания Financial Times Ручир Шарма. «Инвесторы, как правило, отказываются от доллара, когда экономика США замедляется по сравнению с остальным миром. Возможно, следующий шаг будет не в сторону единой резервной валюты, а к валютным блокам. Так, например, крупнейшие экономики Юго-Восточной Азии все чаще осуществляют платежи друг другу напрямую, минуя доллар», — сообщается на сайте Financial Times. Шарма также отметил, что американские санкции против РФ, при условии перехода Россией на оплату газа в рублях, показывают, насколько сильно США могут влиять на мир, приводимый в движение долларом. Многие страны в таких условиях начинают в ускоренном порядке искать другие альтернативные и менее рискованные варианты. В первые шесть месяцев 2022 года наблюдался неустойчивый курс валют. Это произошло на фоне введения западными странами санкций в отношении РФ, после начала ей спецоперации на Украине, а также сложностей с поставками энергоносителей.

Доллар приблизился к своему пику, и дальнейшего его укрепления не будет. Об этом сообщает журналист американского издания Financial Times Ручир Шарма. «Инвесторы, как правило, отказываются от доллара, когда экономика США замедляется по сравнению с остальным миром. Возможно, следующий шаг будет не в сторону единой резервной валюты, а к валютным блокам. Так, например, крупнейшие экономики Юго-Восточной Азии все чаще осуществляют платежи друг другу напрямую, минуя доллар», — сообщается на сайте Financial Times. Шарма также отметил, что американские санкции против РФ, при условии перехода Россией на оплату газа в рублях, показывают, насколько сильно США могут влиять на мир, приводимый в движение долларом. Многие страны в таких условиях начинают в ускоренном порядке искать другие альтернативные и менее рискованные варианты. В первые шесть месяцев 2022 года наблюдался неустойчивый курс валют. Это произошло на фоне введения западными странами санкций в отношении РФ, после начала ей спецоперации на Украине, а также сложностей с поставками энергоносителей.