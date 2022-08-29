FT: доллар теряет лидерство на рынке валют

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Многие страны уже начали поиск альтернативы доллару Фото:

Доллар приблизился к своему пику, и дальнейшего его укрепления не будет. Об этом сообщает журналист американского издания Financial Times Ручир Шарма.

«Инвесторы, как правило, отказываются от доллара, когда экономика США замедляется по сравнению с остальным миром. Возможно, следующий шаг будет не в сторону единой резервной валюты, а к валютным блокам. Так, например, крупнейшие экономики Юго-Восточной Азии все чаще осуществляют платежи друг другу напрямую, минуя доллар», — сообщается на сайте Financial Times.

Шарма также отметил, что американские санкции против РФ, при условии перехода Россией на оплату газа в рублях, показывают, насколько сильно США могут влиять на мир, приводимый в движение долларом. Многие страны в таких условиях начинают в ускоренном порядке искать другие альтернативные и менее рискованные варианты.

В первые шесть месяцев 2022 года наблюдался неустойчивый курс валют. Это произошло на фоне введения западными странами санкций в отношении РФ, после начала ей спецоперации на Украине, а также сложностей с поставками энергоносителей.

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Доллар приблизился к своему пику, и дальнейшего его укрепления не будет. Об этом сообщает журналист американского издания Financial Times Ручир Шарма. «Инвесторы, как правило, отказываются от доллара, когда экономика США замедляется по сравнению с остальным миром. Возможно, следующий шаг будет не в сторону единой резервной валюты, а к валютным блокам. Так, например, крупнейшие экономики Юго-Восточной Азии все чаще осуществляют платежи друг другу напрямую, минуя доллар», — сообщается на сайте Financial Times. Шарма также отметил, что американские санкции против РФ, при условии перехода Россией на оплату газа в рублях, показывают, насколько сильно США могут влиять на мир, приводимый в движение долларом. Многие страны в таких условиях начинают в ускоренном порядке искать другие альтернативные и менее рискованные варианты. В первые шесть месяцев 2022 года наблюдался неустойчивый курс валют. Это произошло на фоне введения западными странами санкций в отношении РФ, после начала ей спецоперации на Украине, а также сложностей с поставками энергоносителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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