Депутат ГД хочет национализировать главные отрасли промышленности

29 августа 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

Технологический прогресс должен стать главной целью государства, считает Михаил Делягин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Основные российские технологические отрасли необходимо национализировать. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. «Сохранение и развитие производств и технологический прогресс должны стать главной целью государства. Они должны работать не на прибыль, а на свой прогресс», — сообщил он на заседании экспертного совета по импортозамещению в Госдуме, информацию передает «Парламентская газета». Ране он заявлял, что для роста экономики России необходимо ввести льготные кредиты для промышленников и развивать машиностроение и космическую промышленность. Это способствует экономическому росту страны.

Основные российские технологические отрасли необходимо национализировать. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. «Сохранение и развитие производств и технологический прогресс должны стать главной целью государства. Они должны работать не на прибыль, а на свой прогресс», — сообщил он на заседании экспертного совета по импортозамещению в Госдуме, информацию передает «Парламентская газета». Ране он заявлял, что для роста экономики России необходимо ввести льготные кредиты для промышленников и развивать машиностроение и космическую промышленность. Это способствует экономическому росту страны.