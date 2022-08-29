Депутат ГД хочет национализировать главные отрасли промышленности

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Заседание
Технологический прогресс должен стать главной целью государства, считает Михаил Делягин Фото:

Основные российские технологические отрасли необходимо национализировать. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Сохранение и развитие производств и технологический прогресс должны стать главной целью государства. Они должны работать не на прибыль, а на свой прогресс», — сообщил он на заседании экспертного совета по импортозамещению в Госдуме, информацию передает «Парламентская газета».

Ране он заявлял, что для роста экономики России необходимо ввести льготные кредиты для промышленников и развивать машиностроение и космическую промышленность. Это способствует экономическому росту страны.

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Основные российские технологические отрасли необходимо национализировать. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. «Сохранение и развитие производств и технологический прогресс должны стать главной целью государства. Они должны работать не на прибыль, а на свой прогресс», — сообщил он на заседании экспертного совета по импортозамещению в Госдуме, информацию передает «Парламентская газета». Ране он заявлял, что для роста экономики России необходимо ввести льготные кредиты для промышленников и развивать машиностроение и космическую промышленность. Это способствует экономическому росту страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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