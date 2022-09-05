Госдеп США отреагировал на теракт у посольства России в Кабуле

06 сентября 2022 в 05:37 Размер текста - 17 +

В США осудили теракт у российского посольства в Кабуле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вашингтон осуждает взрыв у российского посольства в Кабуле и рассматривает его как акт «бессмысленного насилия». Об этом заявил спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст. «США осуждают теракт, совершенный сегодня утром у посольства России в Кабуле, и я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям погибших или раненых. Это насилие не имеет смысла», — написал он в своем официальном аккаунте в Twitter (заблокирован на территории РФ). В понедельник террорист-смертник подорвался у ворот российского посольства в Кабуле. Ответственность за теракт взяла на себя международная террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена на территории РФ). В результате взрыва погибли два сотрудника российского консульства. Также сообщалось о более чем 20 жертвах, в том числе гражданах Афганистана.

Вашингтон осуждает взрыв у российского посольства в Кабуле и рассматривает его как акт «бессмысленного насилия». Об этом заявил спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст. «США осуждают теракт, совершенный сегодня утром у посольства России в Кабуле, и я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям погибших или раненых. Это насилие не имеет смысла», — написал он в своем официальном аккаунте в Twitter (заблокирован на территории РФ). В понедельник террорист-смертник подорвался у ворот российского посольства в Кабуле. Ответственность за теракт взяла на себя международная террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена на территории РФ). В результате взрыва погибли два сотрудника российского консульства. Также сообщалось о более чем 20 жертвах, в том числе гражданах Афганистана.