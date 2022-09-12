Закладчики в Красноярске пытались выдать героин за прах собаки

ГУ МВД: Закладчики в Красноярске пытались выдать героин за прах собаки
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оглашение приговора бывшему замгубернатора Пугину Сергею. Курган, полиция, наряд полиции
«Прахом собаки» оказались 500 грамм героина Фото:

Двое задержанных красноярскими полицейскими пытались выдать героин за прах собаки. Об этом сообщает главное управление МВД по региону.

Дорожные инспекторы остановили машину наркоторговцев ночью 6 сентября. «В ходе проверки документов полицейские обратили внимание на то, что водитель и пассажирка заметно нервничают. Сотрудники ГИБДД также обратили внимание на пакет, торчащий из женской сумки. Девушка пояснила, что это прах ее собаки», — сообщается на сайте ведомства. После такого ответа молодых людей доставили в отдел для разбирательств. Экспертиза установила, что прахом собаки оказались 500 грамм героина, которые задержанные хотели распространить в виде закладок, передает «РЕН ТВ».

Как сообщает ведомство, в отношении закладчиков возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков. Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы.

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Двое задержанных красноярскими полицейскими пытались выдать героин за прах собаки. Об этом сообщает главное управление МВД по региону. Дорожные инспекторы остановили машину наркоторговцев ночью 6 сентября. «В ходе проверки документов полицейские обратили внимание на то, что водитель и пассажирка заметно нервничают. Сотрудники ГИБДД также обратили внимание на пакет, торчащий из женской сумки. Девушка пояснила, что это прах ее собаки», — сообщается на сайте ведомства. После такого ответа молодых людей доставили в отдел для разбирательств. Экспертиза установила, что прахом собаки оказались 500 грамм героина, которые задержанные хотели распространить в виде закладок, передает «РЕН ТВ». Как сообщает ведомство, в отношении закладчиков возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков. Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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