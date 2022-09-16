Совфед: россияне смогут не платить по кредитам полтора года

16 сентября 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Россияне смогут получить кредитные каникулы, если их доход упал более чем на 30% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россияне на постоянной основе получат право на кредитные каникулы. Об этом сообщили в Совете Федерации Федерального Собрания России. «В Госдуму вносится законопроект, который закрепит на постоянной основе право россиян на кредитные каникулы», — передает слова вице-спикера Совфеда Николая Журавлева РИА «Новости». «Каникулы можно будет взять 1 раз за время действия кредитного договора на срок до 6 месяцев при условии существенного снижения доходов заемщика», — добавили в Совфеде. В Совете Федерации также уточнили, что получить кредитные каникулы на полгода россияне смогут, если их доход упал более чем на 30%. При этом взять каникулы можно будет на несколько потребкредитов, по одному разу на каждый. Ранее в Совфеде высказались о мобилизации и военном положении в России. Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов заявил, что необходимости проведения военной мобилизации в России — нет.

Россияне на постоянной основе получат право на кредитные каникулы. Об этом сообщили в Совете Федерации Федерального Собрания России. «В Госдуму вносится законопроект, который закрепит на постоянной основе право россиян на кредитные каникулы», — передает слова вице-спикера Совфеда Николая Журавлева РИА «Новости». «Каникулы можно будет взять 1 раз за время действия кредитного договора на срок до 6 месяцев при условии существенного снижения доходов заемщика», — добавили в Совфеде. В Совете Федерации также уточнили, что получить кредитные каникулы на полгода россияне смогут, если их доход упал более чем на 30%. При этом взять каникулы можно будет на несколько потребкредитов, по одному разу на каждый. Ранее в Совфеде высказались о мобилизации и военном положении в России. Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов заявил, что необходимости проведения военной мобилизации в России — нет.