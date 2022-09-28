Российские военные уничтожили свыше 90 солдат ВСУ под Николаевом

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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, силовики, военные, солдаты, спецназ, стрелковая подготовка, огневая
Российские военные также уничтожили подразделения иностранных наемников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили свыше 90 украинских военных 18 единиц боевой техники под Николаевом. Об этом сообщает Минобороны РФ. Военные РФ атаковали пункты временной дислокации 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад.

«Ликвидировано более 90 военнослужащих и боевиков, а также 18 единиц военной техники», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Также были поражены подразделения иностранных наемников.

Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Целями президент РФ Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию Украины, а также освобождение Донбасса. В Кремле ранее заявили, что задачи спецоперации РФ не будут достигнуты, пока не будет освобождена вся территория Донецкой народной республики.

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Российские военные уничтожили свыше 90 украинских военных 18 единиц боевой техники под Николаевом. Об этом сообщает Минобороны РФ. Военные РФ атаковали пункты временной дислокации 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад. «Ликвидировано более 90 военнослужащих и боевиков, а также 18 единиц военной техники», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Также были поражены подразделения иностранных наемников. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Целями президент РФ Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию Украины, а также освобождение Донбасса. В Кремле ранее заявили, что задачи спецоперации РФ не будут достигнуты, пока не будет освобождена вся территория Донецкой народной республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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