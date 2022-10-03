В Госдуме выбрали координаторов новых территорий

03 октября 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

Назначены четыре координатора от ГД Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России В Госдуме определились, кто станет координаторами Донецкой, Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Информация опубликована на сайте нижней палаты. На заседании Совета было определено, что Госуму в ЛНР будет представлять Виктор Водолацкий, в ДНР — Дмитрий Саблин. Также было принято решение о назначении координатора в Запорожскую область — Героя России Андрея Красова, в Херсонскую область — Глеба Хора. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении к РФ, местные жители проголосовали за вхождение в состав России. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты о новых регионах.

В Госдуме определились, кто станет координаторами Донецкой, Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Информация опубликована на сайте нижней палаты. На заседании Совета было определено, что Госуму в ЛНР будет представлять Виктор Водолацкий, в ДНР — Дмитрий Саблин. Также было принято решение о назначении координатора в Запорожскую область — Героя России Андрея Красова, в Херсонскую область — Глеба Хора. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении к РФ, местные жители проголосовали за вхождение в состав России. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты о новых регионах.