В Госдуме выбрали координаторов новых территорий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, депутат, чиновник, госдума, государственная дума, гд
Назначены четыре координатора от ГД Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В Госдуме определились, кто станет координаторами Донецкой, Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Информация опубликована на сайте нижней палаты.

На заседании Совета было определено, что Госуму в ЛНР будет представлять Виктор Водолацкий, в ДНР — Дмитрий Саблин. Также было принято решение о назначении координатора в Запорожскую область — Героя России Андрея Красова, в Херсонскую область — Глеба Хора.

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении к РФ, местные жители проголосовали за вхождение в состав России. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты о новых регионах.

Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - главные новости о мобилизации и ходе СВО
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуме определились, кто станет координаторами Донецкой, Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Информация опубликована на сайте нижней палаты. На заседании Совета было определено, что Госуму в ЛНР будет представлять Виктор Водолацкий, в ДНР — Дмитрий Саблин. Также было принято решение о назначении координатора в Запорожскую область — Героя России Андрея Красова, в Херсонскую область — Глеба Хора. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении к РФ, местные жители проголосовали за вхождение в состав России. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты о новых регионах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...