Глава Крыма готовит экстренное обращение о взрыве на мосту

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, аксенов сергей
Сергей Аксенов еще не комментировал взрыв на Крымском мосту Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

Глава Крыма Сергей Аксенов готовится вскоре выступить с заявлением о происшествии на Крымском мосту, где утром 8 октября загорелись цистерны с топливом и обрушилось автомобильное полотно. Об этом заявил советник главы республики Олег Крючков.

Советник главы Крыма анонсировал скорое заявление Аксенова, заявил он телеканалу «Звезда». Ранее Аксенов еще никак не комментировал произошедшее.

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Глава Крыма Сергей Аксенов готовится вскоре выступить с заявлением о происшествии на Крымском мосту, где утром 8 октября загорелись цистерны с топливом и обрушилось автомобильное полотно. Об этом заявил советник главы республики Олег Крючков. Советник главы Крыма анонсировал скорое заявление Аксенова, заявил он телеканалу «Звезда». Ранее Аксенов еще никак не комментировал произошедшее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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