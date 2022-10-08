Глава Крыма готовит экстренное обращение о взрыве на мосту

Сергей Аксенов еще не комментировал взрыв на Крымском мосту
новость из сюжетаНа Крымском мосту произошел взрыв
Глава Крыма Сергей Аксенов готовится вскоре выступить с заявлением о происшествии на Крымском мосту, где утром 8 октября загорелись цистерны с топливом и обрушилось автомобильное полотно. Об этом заявил советник главы республики Олег Крючков.
Советник главы Крыма анонсировал скорое заявление Аксенова, заявил он телеканалу «Звезда». Ранее Аксенов еще никак не комментировал произошедшее.
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