В Донецке открылся рок-клуб, не работавший с февраля

К владельцам клуба также обращаются группы из России
новость из сюжетаПрисоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России
В Донецке возобновил свою работу рок-клуб «Андеграунд», закрывшийся 23 февраля. Об этом сообщили владельцы клуба Руслан и Владимир.
«Решили открыться, потому что людям нужна какая-то отдушина», — поделился Руслан с корреспондентом URA.RU. По словам владельца клуба, рок-музыка помогает людям выплеснуть свои эмоции и негатив.
Руслан также отметил, что свою работу клуб начал еще в 2019 году. Владимир добавил, что к клубу также обращаются организаторы и группы из России. «Надеемся, что в будущем наладим трансфер музыкантов и будет разнообразно», — добавил совладелец «Андеграунда».
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