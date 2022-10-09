В Донецке открылся рок-клуб, не работавший с февраля

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Празднование 25-летнего юбилея мясокомбината
К владельцам клуба также обращаются группы из России Фото:
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В Донецке возобновил свою работу рок-клуб «Андеграунд», закрывшийся 23 февраля. Об этом сообщили владельцы клуба Руслан и Владимир.

«Решили открыться, потому что людям нужна какая-то отдушина», — поделился Руслан с корреспондентом URA.RU. По словам владельца клуба, рок-музыка помогает людям выплеснуть свои эмоции и негатив.

Руслан также отметил, что свою работу клуб начал еще в 2019 году. Владимир добавил, что к клубу также обращаются организаторы и группы из России. «Надеемся, что в будущем наладим трансфер музыкантов и будет разнообразно», — добавил совладелец «Андеграунда».

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В Донецке возобновил свою работу рок-клуб «Андеграунд», закрывшийся 23 февраля. Об этом сообщили владельцы клуба Руслан и Владимир. «Решили открыться, потому что людям нужна какая-то отдушина», — поделился Руслан с корреспондентом URA.RU. По словам владельца клуба, рок-музыка помогает людям выплеснуть свои эмоции и негатив. Руслан также отметил, что свою работу клуб начал еще в 2019 году. Владимир добавил, что к клубу также обращаются организаторы и группы из России. «Надеемся, что в будущем наладим трансфер музыкантов и будет разнообразно», — добавил совладелец «Андеграунда».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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