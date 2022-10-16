FT: США из-за Байдена теряют могущественного союзника

16 октября 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

Джо Байден хочет пересмотреть отношения с Саудовской Аравией Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вашингтон может испортить отношения с Саудовской Аравией, если президент США Джо Байден решит наказать союзника за их сотрудничество с РФ. Об этом сообщает британская газета Financial Times. «Но если Байден, который во вторник предупредил, что Саудовская Аравия столкнется с последствиями, не вдаваясь в подробности, решит пойти по этому пути, у него будет ограниченное пространство для маневра, говорят дипломаты и аналитики. В более широком смысле аналитики говорят, что Саудовская Аравия слишком важна для интересов США в регионе», — передает Financial Times. Сообщается, что Саудовская Аравия важна для контрразведки и сдерживания угроз, которые исходят от Ирана. Присутствие США в Саудовской Аравии защищает активы Пентагона в регионе, заявляли официальные лица США. Ранее в Белом доме рассказали, что США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией. За изменение взаимоотношений выступил Байден. Это произошло после того, как ОПЕК+ решил сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. В Вашингтоне посчитали, что представители организации выбрали сторону России.

Вашингтон может испортить отношения с Саудовской Аравией, если президент США Джо Байден решит наказать союзника за их сотрудничество с РФ. Об этом сообщает британская газета Financial Times. «Но если Байден, который во вторник предупредил, что Саудовская Аравия столкнется с последствиями, не вдаваясь в подробности, решит пойти по этому пути, у него будет ограниченное пространство для маневра, говорят дипломаты и аналитики. В более широком смысле аналитики говорят, что Саудовская Аравия слишком важна для интересов США в регионе», — передает Financial Times. Сообщается, что Саудовская Аравия важна для контрразведки и сдерживания угроз, которые исходят от Ирана. Присутствие США в Саудовской Аравии защищает активы Пентагона в регионе, заявляли официальные лица США. Ранее в Белом доме рассказали, что США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией. За изменение взаимоотношений выступил Байден. Это произошло после того, как ОПЕК+ решил сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. В Вашингтоне посчитали, что представители организации выбрали сторону России.