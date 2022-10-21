В новых регионах России предложили ввести льготный налоговый режим

В Госдуме предложили создать специальную экономическую зону в новых регионах России

22 октября 2022 в 04:01 Размер текста - 17 +

В Госдуме РФ формируют законопроект о создании специальной экономической зоны со льготным налоговым режимом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий на встрече «Вклад бизнеса в восстановление новых территорий». По словам Леонида Слуцкого, необходимо создать специальную экономическую зону, которая позволит бизнесу развиваться в новых регионах РФ в условиях налоговых, таможенных и других льгот, передают «Известия». Также для предпринимателей разработают механизмы компенсации на случай, если они попадут под санкции. Зампред ЛДПР Алексей Диденко добавил, что на новых территориях планируют применить такие исключительные меры поддержки, как отмена налогов и отрицательные кредиты. «Плюс к этому, сейчас правительство готовит конкретные инструменты поддержки, единые для всех четырех регионов», — добавил он. Ранее сообщалось, что в состав России вошли Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Депутат ДНР Мирослав Руденко заявил, что после присоединения к РФ регион ждут изменения во всех сферах. Экономист Михаил Беляев отметил, что присоединение новых территорий к России положительно скажется на курсе рубля. Депутат Госдумы Виктор Володацкий анонсировал создание программ по развитию новых регионов РФ.