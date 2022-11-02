РФ вернулась в зерновую сделку, Зеленский назвал условие для переговоров: главное к вечеру 2 ноября

Россия возобновила свое участие в зерновой сделке. Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для переговоров с Россией. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 2 ноября.
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Россия возобновила свое участие в зерновой сделке. Об этом объявил президент России Владимир Путин. Это стало возможным после получения от Украины необходимых гарантий безопасности.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласится на переговоры тогда, когда Россия будет выводить свои войска. Он отметил, что примет участие в переговорах о дальнейшем сосуществовании стран, когда Россия будет «покидать территории», на которых она сейчас находится.
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ВСУ обстреляли жилые кварталы Херсона. Украинскими военными было выпущено 24 ракеты HIMARS, 21 из них была сбита подразделениями ПВО. В связи повышением угрозы мирному населению администрация региона решила эвакуировать жителей с правого берега Днепра и приостановила сообщение через Днепр.
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В США обеспокоены, что Иран может начать поставлять России ракеты малой дальности «земля-земля». Свою обеспокоенность выразил, в том числе, и член Совбеза Белого дома Джон Кирби, отметив, что эти ракеты «активно участвуют в поддержке России и ее усилий по нанесению ущерба».
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США подозревают Северную Корею в поставках оружия России. Официальных доказательств этого администрацией штатов, однако, предоставлено не было.
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Удары вооруженных сил России по критической инфраструктуре Украины затруднили военные перевозки страны. Так, по словам военного историка Дмитрия Болтенкова, значительно упала пропускная способность украинских железных дорог.
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НАТО ведет участие в экономической и информационной войне с Россией. А также поставляет Украине советников, наемников, предоставляет разведданные и помогает определиться с целями. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.