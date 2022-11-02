РФ вернулась в зерновую сделку, Зеленский назвал условие для переговоров: главное к вечеру 2 ноября

02 ноября 2022 в 22:17 Размер текста - 17 +

Россия возобновила свое участие в зерновой сделке. Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для переговоров с Россией. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 2 ноября. Россия возобновила свое участие в зерновой сделке. Об этом объявил президент России Владимир Путин. Это стало возможным после получения от Украины необходимых гарантий безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласится на переговоры тогда, когда Россия будет выводить свои войска. Он отметил, что примет участие в переговорах о дальнейшем сосуществовании стран, когда Россия будет «покидать территории», на которых она сейчас находится. ВСУ обстреляли жилые кварталы Херсона. Украинскими военными было выпущено 24 ракеты HIMARS, 21 из них была сбита подразделениями ПВО. В связи повышением угрозы мирному населению администрация региона решила эвакуировать жителей с правого берега Днепра и приостановила сообщение через Днепр. В США обеспокоены, что Иран может начать поставлять России ракеты малой дальности «земля-земля». Свою обеспокоенность выразил, в том числе, и член Совбеза Белого дома Джон Кирби, отметив, что эти ракеты «активно участвуют в поддержке России и ее усилий по нанесению ущерба». США подозревают Северную Корею в поставках оружия России. Официальных доказательств этого администрацией штатов, однако, предоставлено не было. Удары вооруженных сил России по критической инфраструктуре Украины затруднили военные перевозки страны. Так, по словам военного историка Дмитрия Болтенкова, значительно упала пропускная способность украинских железных дорог. НАТО ведет участие в экономической и информационной войне с Россией. А также поставляет Украине советников, наемников, предоставляет разведданные и помогает определиться с целями. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.