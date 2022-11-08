Глава Снигиревки: в городе идут бои и ездят танки

Глава Снигиревски (Херсонская область) Юрий Барбашов сообщил о боях в городской черте. По его данным, в центре города появились танки.
«Танки ездят. Судя по информации, там очень плотное боестолкновение в городской черте», — рассказал он РИА Новости.
По его словам, те, кто остался в городе, видели в центре Снегиревки технику. Мобильная связь с мирным населением города нестабильна из-за проблем у операторов.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ пошли в атаку в районе Снигиревки. Украинская армия пытается сдвинуть линию фронта. В наступлении задействованы польские и англоговорящие наемники. Во всей Херсонской области сохраняется напряженная ситуация на фронте, мирные жители пытаются эвакуироваться.
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Глава Снигиревски (Херсонская область) Юрий Барбашов сообщил о боях в городской черте. По его данным, в центре города появились танки. «Танки ездят. Судя по информации, там очень плотное боестолкновение в городской черте», — рассказал он РИА Новости. По его словам, те, кто остался в городе, видели в центре Снегиревки технику. Мобильная связь с мирным населением города нестабильна из-за проблем у операторов. Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ пошли в атаку в районе Снигиревки. Украинская армия пытается сдвинуть линию фронта. В наступлении задействованы польские и англоговорящие наемники. Во всей Херсонской области сохраняется напряженная ситуация на фронте, мирные жители пытаются эвакуироваться.