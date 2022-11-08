Глава Снигиревки: в городе идут бои и ездят танки 09 ноября 2022 в 03:03 Размер текста - 17 + Жители сообщают о военной технике в центре города Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Снигиревски (Херсонская область) Юрий Барбашов сообщил о боях в городской черте. По его данным, в центре города появились танки. «Танки ездят. Судя по информации, там очень плотное боестолкновение в городской черте», — рассказал он РИА Новости. По его словам, те, кто остался в городе, видели в центре Снегиревки технику. Мобильная связь с мирным населением города нестабильна из-за проблем у операторов. Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ пошли в атаку в районе Снигиревки. Украинская армия пытается сдвинуть линию фронта. В наступлении задействованы польские и англоговорящие наемники. Во всей Херсонской области сохраняется напряженная ситуация на фронте, мирные жители пытаются эвакуироваться. Глава Снигиревски (Херсонская область) Юрий Барбашов сообщил о боях в городской черте. По его данным, в центре города появились танки. «Танки ездят. Судя по информации, там очень плотное боестолкновение в городской черте», — рассказал он РИА Новости. По его словам, те, кто остался в городе, видели в центре Снегиревки технику. Мобильная связь с мирным населением города нестабильна из-за проблем у операторов. Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ пошли в атаку в районе Снигиревки. Украинская армия пытается сдвинуть линию фронта. В наступлении задействованы польские и англоговорящие наемники. Во всей Херсонской области сохраняется напряженная ситуация на фронте, мирные жители пытаются эвакуироваться. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям