08 ноября 2022

Глава Снигиревки: в городе идут бои и ездят танки

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, последствия, украина, мариуполь, война, танк, разрушения, обстрел, разбитая техника, сво, специальная военная операция
Жители сообщают о военной технике в центре города Фото:
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Глава Снигиревски (Херсонская область) Юрий Барбашов сообщил о боях в городской черте. По его данным, в центре города появились танки.

«Танки ездят. Судя по информации, там очень плотное боестолкновение в городской черте», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, те, кто остался в городе, видели в центре Снегиревки технику. Мобильная связь с мирным населением города нестабильна из-за проблем у операторов.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ пошли в атаку в районе Снигиревки. Украинская армия пытается сдвинуть линию фронта. В наступлении задействованы польские и англоговорящие наемники. Во всей Херсонской области сохраняется напряженная ситуация на фронте, мирные жители пытаются эвакуироваться.

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Глава Снигиревски (Херсонская область) Юрий Барбашов сообщил о боях в городской черте. По его данным, в центре города появились танки. «Танки ездят. Судя по информации, там очень плотное боестолкновение в городской черте», — рассказал он РИА Новости. По его словам, те, кто остался в городе, видели в центре Снегиревки технику. Мобильная связь с мирным населением города нестабильна из-за проблем у операторов. Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ пошли в атаку в районе Снигиревки. Украинская армия пытается сдвинуть линию фронта. В наступлении задействованы польские и англоговорящие наемники. Во всей Херсонской области сохраняется напряженная ситуация на фронте, мирные жители пытаются эвакуироваться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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