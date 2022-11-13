Верховная Рада намерена просить об исключении России из G20

13 ноября 2022 в 14:02 Размер текста - 17 +

Парламент Украины готовит обращение к международным партнерам по поводу исключения РФ из G20 Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины Верховная Рада Украины накануне саммита G20 в Индонезии приняла решение направить запрос международным партнерам с требованием исключить Россию из «большой двадцатки». Об этом сообщил член украинской партии «Голос» Ярослав Железняк. «Верховная Рада готовит обращение с призывом к международным партнерам об исключении России из „Группы двадцати“», — написал Железняк в своем telegram-канале. Он добавил, что постановление будет направлено и проголосовано в парламенте Украины на следующей неделе. Железняк напомнил, что Россию ранее исключили из G8 после присоединения Крыма и сейчас, по его мнению, международным партнерам стоит сделать подобное. Ранее иностранные СМИ заявляли, что президент России Владимир Путин не поедет на саммит G20. Вместо себя российский президент отправит главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Верховная Рада Украины накануне саммита G20 в Индонезии приняла решение направить запрос международным партнерам с требованием исключить Россию из «большой двадцатки». Об этом сообщил член украинской партии «Голос» Ярослав Железняк. «Верховная Рада готовит обращение с призывом к международным партнерам об исключении России из „Группы двадцати“», — написал Железняк в своем telegram-канале. Он добавил, что постановление будет направлено и проголосовано в парламенте Украины на следующей неделе. Железняк напомнил, что Россию ранее исключили из G8 после присоединения Крыма и сейчас, по его мнению, международным партнерам стоит сделать подобное. Ранее иностранные СМИ заявляли, что президент России Владимир Путин не поедет на саммит G20. Вместо себя российский президент отправит главу МИД РФ Сергея Лаврова.